故意的？川普最新競選T與泰勒絲演唱會紀念T超像　泰勒絲粉絲氣炸

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美國流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift），在最新一場美國總統大選辯論結束後，發文公開支持民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris），並署名「沒孩子的養貓女士」，藉此反擊共和黨總統候選人川普（Donald Trump）副手范斯（J.D. Vance）之前的爭議言論。這讓泰勒絲與川普陣營之間產生某種微妙氣氛，而川普競選團隊昨（12）日推出最新競選T恤，被發現與泰勒絲「時代巡迴演唱會」（The Eras Tour）的T恤設計十分相似，讓泰勒絲的粉絲氣炸。根據《聯合早報》報導，川普團隊新推出的這款競選T恤，正中央是川普半身照，旁邊以色塊拼圖方式放上川普的大頭照，底下則是川普的競選口號「讓美國再次偉大」，整體視覺與泰勒絲「時代巡迴演唱會」的紀念T恤，不能說非常相似，只能說設計概念一模一樣。這樣的行為也激怒了許多泰勒絲的粉絲，紛紛在社群網路上留言表示，「我希望你們立刻被抓去關」、「拜託泰勒絲趕快提告」、「這真的太可悲了」、「到底為什麼你們會做這些詭異的事」。事實上，泰勒絲在表態支持賀錦麗的時候也提到，自己被AI生成圖暗示成川普支持者讓她對假訊息散播產生懷疑與焦慮，雖然川普副手范斯表示，「泰勒絲和大多數美國人的利益與煩惱從根本上脫節」，不認為泰勒斯的表態會對選民意願造成多少影響，但川普團隊卻頻頻做出「蹭」泰勒絲的行為，可見泰勒絲的影響力確實不容小覷。