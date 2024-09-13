85歲陳淑芳被要求拍裸戲！進小房間脫衣露深V　導演驚：還很美好

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▲陳淑芳（中）先前爆出身體出狀況，不過她透露，現在已經好很多了。（圖／世界民族電影節提供）

由文化部蒙藏文化中心主辦的「2024世界民族電影節」，今（13）日盛大開幕，金馬影后陳淑芳、億萬名導葉天倫、導演林正盛都到場力挺。由於先前85歲的陳淑芳曾傳出心臟驟停消息，今日眾人相當關心她的身體狀況，她強調身體都好了，但有被提醒不要熬夜，因此她推掉很多戲約，且她身體不只還很硬朗，皮膚也保養很好，林正盛透露，先前曾想找陳淑芳拍攝裸露上半身的戲，「但看起來還很美好就放棄了。」陳淑芳今天被問到身體狀況，她表示目前都很好，但因為醫師有提醒不要太晚睡，「我現在都是9點到9點半一定會睡著，早上6點起床。」已經維持早睡早起的習慣1年了，為了多休息，她也推掉了很多戲，「說真的年紀也有了，身體要好好保養」，且因為她還有很多戲想拍，所以要維持身體健康才能夠走下去。她也分享自己保養身體的方法，透露每天早上起床都會先吃5種水果、1顆蛋、1顆地瓜和堅果飲等，且覺得不能不工作，擔心一休息就會立刻變老。她還說，自己目前的生活重心都還是在工作上，錢只要夠用就好，剩下的就拿來回饋社會，非常暖心。《天馬茶房》數位修復版曾獲選坎城影展、代表台灣角逐奧斯卡，其導演林正盛今日受訪，也分享和陳淑芳合作的經驗，表示當時在拍電影《春花夢露》，有一場戲是陳淑芳要演臥病在床的老婦人，本來想讓她裸上身，讓孫女幫她擦澡，希望要有病態的感覺，沒想到當時陳淑芳把他拉到旁邊的房間，然後露出深V線條給他看，他發現對方保養得實在太好，「沒有破敗感」，所以後來就把那段戲給刪掉了。拍攝不少紀錄片的林正盛導演，提到下一部電影想拍劇情片，已經進入籌資階段，更透露劇本已經完成，打算邀請陳淑芳參演，陳淑芳則幽默回應「不要騙我喔」，令現場笑聲此起彼落。「2024世界民族電影節」以「生命放光」為主題，即日起至9月22日，將於台北、台中、嘉義、台南、高雄及花蓮等六地區陸續開跑，將放映包括開幕片《薩滿男孩》等19部精采民族電影。