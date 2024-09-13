最兇夢幻聯動！林襄、壯壯帶長輩同框　畫面暴力程度乘以10倍

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▲壯壯（右）和林襄親密合照，兩大啦啦隊女神敘舊，畫面賞心悅目。（圖／壯壯IG）

▲▼壯壯（上圖）擁有女性稱羨的歐美凳子臀，林襄傲人美胸無懈可擊，也讓同性著迷。（圖／水靈文創、莉奈文創提供）

「人間水蜜桃」壯壯（沈立心）為樂天桃猿、福爾摩沙夢想家啦啦隊團長，棒籃雙棲的她，超過10年應援經驗加上流利外語，獲選加入南韓啦啦隊，為台灣首位「外援」啦啦隊女孩，日前發行新單曲〈星空下的約定〉。壯壯近日分享一組工作紀錄的照片，其中一張難得和「味全尤物」林襄同框，雙女神的合照「波濤洶湧」，讓人一飽眼福。壯壯在IG上傳數張近期工作的照片，有張與「最兇小龍女」林襄的合照，只見林襄反戴棒球帽，疑似大素顏，手捧自己的首本寫真書《與你襄遇》，封面裡的她穿小SIZE比基尼和馬匹合影，32E雙峰、人字事業線一覽無遺，一旁壯壯穿大V字服裝，肩頸、鎖骨線條相當迷人，32D美胸、深邃事業線令人難以忽略。「不要只當說說的人，而是能實現對自己期許的諾言，一步一步往前加油」，壯壯寫道，網友表示：「認真工作的壯壯女神好美」、「拚到打點滴...」、「健康最重要」、「不要這麼拚，找個好男人比較重要」、「壯壯還是這麼美！」2022年8月，壯壯發行個人首本寫真集，主打傲人「精品級蜜桃臀」，書名就取作《壯見蜜桃》，號稱出道10年最大尺度，父親甚至還一度拒絕讓她出版。壯壯在寫真集中共換20套性感服裝，上山下海取景拍攝騎馬、重機、潛水、衝浪等各式運動，165公分身高，32D、24、36.5好身材一覽無遺，招牌「歐美凳子臀」讓人印象深刻，贏得「人間水蜜桃」美名。7月在日本發行的寫真集銷售告捷，林襄9月5日生日當天推出台灣版 ，而台版本比日版多2套造型，風格相較日版也自由許多，林襄日前分享寫真書的序文，「這本寫真書不僅僅是我的影像，更是期待心中自己的味道，能讓大家透過一幅幅視覺的饗宴，卻好似真的親身感受且沐浴到一樣。《襄水》這個名字，以『香水』作為核心概念，營造『我就在身邊』的氣息與氛圍，在這本書中，你會看到不一樣的我。」