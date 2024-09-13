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洪堯甜娶吳謹言！爆出軌黑歷史床照外流　昔戀綜下跪求婚化妝師

記者林奕如／綜合報導

▲吳謹言突官宣結婚，老公是《延禧攻略》的洪堯，男方昔日曾參加戀愛真人秀，下跪求婚配對成功的女嘉賓。（圖／吳謹言微博）
▲吳謹言突官宣結婚，老公是《延禧攻略》的洪堯，男方昔日曾參加戀愛真人秀，下跪求婚配對成功的女嘉賓。（圖／吳謹言微博）
吳謹言今（13）日突宣布結婚，對象是演員洪堯，火速登微博熱搜，不過洪堯過往黑歷史被挖出，以前曾上戀愛真人秀節目《非常完美》，和女嘉賓化妝師曹贏心牽手成功，當初還下跪求婚，交往之後又爆出他劈腿網紅李蔥熙，床照被流出，因此被罵渣男，但未獲證實。

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洪堯在2014年時參演網路劇《逆光之戀》出道，《延禧攻略》飾演王爺「弘晝」，在《鳳囚凰》、《皓鑭傳》、《烈火軍校》都有演出，作品不少，不過知名度沒有吳謹言高。洪堯在早前曾參加戀愛真人秀節目《非常完美》，當時向曹贏心下跪，並且掏戒指說：「我要娶妳」，畫面十分甜蜜，最後兩人還是分手收場。

▲洪堯官宣與吳謹言結婚 昔戀綜「下跪求婚」又爆出軌渣男歷史被翻（圖／翻攝微博）
▲洪堯官宣與吳謹言結婚，昔戀綜「下跪求婚」影片被翻出。（圖／翻攝微博）
洪堯過往情史被揭，2019年和吳謹言傳出緋聞，但當時否認，今結婚消息傳出，老闆于正證實「兩人交往7年了」，被網友說為何之前騙人，于正則回說：「人家的隱私不想讓人知道不行嗎。」于正也貼文「雙喜臨門」恭賀，被瘋猜吳謹言已經懷孕，網上還外流她近期下班路透影片，可見小腹隆起，更引爆「懷孕」話題。

吳謹言演出《延禧攻略》魏瓔珞一角大紅，今年主演復仇爽劇《墨雨雲間》和王星越搭配再度走紅，兩人火速二搭新劇《墜落春夜》，吳謹言在事業上升期突宣布結婚，震撼演藝圈，她開心曬出結婚照，並且直呼：「今天領的」，甜蜜放閃。

▲吳謹言「腹部隆起」影片流出！　上升期官宣結婚引瘋猜：藏不住了。（圖／翻攝微博）
▲吳謹言「腹部隆起」影片流出，被瘋猜懷孕。（圖／翻攝微博）

吳謹言「小腹隆起」影片曝！突結婚被瘋猜懷孕　老公黑歷史被起底

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