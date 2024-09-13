葡萄桑颱風最快下週一生成！對台灣有威脅及影響　中秋節留意陣雨

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▲下週一至下週二中秋節，水氣增加，東半部、恆春半島、大台北有短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨。（圖／中央氣象署提供）

明（13）日起雨區擴大，北部、東北部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區注意午後雷陣雨。下週恐有雙颱生成機會，其中第14號葡萄桑颱風需要特別注意，下週一至下週二（16至17日）中秋節，水氣增加，東半部、恆春半島、大台北有短暫陣雨，外出烤肉、賞月要特別注意。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急 」指出，菲律賓東方新的低壓擾動正在醞釀，很快的週末就會成為熱帶低壓，下週一二就會成為第14號葡萄桑颱風，綜合目前預報來看，對台灣具有一定程度的威脅及影響，時間點可能落在下週四到週末期間，但目前變數仍大，仍需幾天時間觀察。中央氣象署預報員李孟軒表示，目前貝碧佳颱風路徑會偏北移動，並通過琉球群島，下週一（16日）通過中國上海；並且菲律賓東方海面其他熱帶系統發展中，下週有機會形成熱帶性低氣壓或颱風。至於是否會影響台灣，要看熱帶系統生成的位置，若在菲律賓東方生成，路徑可能會距離台灣較近，若是更偏東邊，到台灣附近的機會比較低，目前模式預測仍有分歧，需要進一步觀察。明（13）日颱風接近琉球附近海面，東北風帶來更多的水氣，北部、東北部有局部短陣雨，其他地區留意午後雷陣雨，西半部地區午後有局部大雨發生的機率，降雨範圍比今天更廣、水氣較多。週日到下週一（15日、16日）白天天氣較穩定，北部、宜蘭有零星降雨，午後西半部山區留意局部雷陣雨；下週一至下週二中秋節，水氣增加，東半部、恆春半島、大台北有短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨；下週三到下週五受到低壓帶影響，北部、東半部有局部短暫陣雨，其他地區為午後雷陣雨。