國泰金以藝術挺在地　「國泰雲門隨行吧」10月加碼花蓮社區巡演　

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今（2024）年4月花蓮強震造成重大災害，國泰金控第一時間率先捐款3000萬元助災區重建，旗下子公司國泰人壽、國泰產險即時啟動關懷機制，提供保戶傷亡慰問金、緩繳保費、快速理賠等多項關懷措施，國泰人壽慈善基金會志工亦因應災情啟動溫暖協助。有感於震後花蓮當地產業與生活影響甚鉅，「國泰雲門隨行吧」特別加開花蓮場次的社區巡演，10月12、13日將於花蓮市中山風雨籃球場，進行兩場「與雲門共舞」演出，邀請花蓮在地鄉親們一起作伙跳舞，期能透過藝術的力量，鼓舞當地民眾心靈。國泰金表示，災後的重建需要大量時間與心力投入，過程中更需要地方與各界力量不斷支持。秉持人飢己飢的同理心，以及與雲門舞集的高度共識，今年的社區巡演除原定的新北、高雄、澎湖、台東演出，特別加碼花蓮場次，期能透過藝術鼓舞民眾保持正向心態，勇敢面對各種變化。國泰長期攜手雲門推廣藝文活動已29年，舉辦近300場演出，累積逾265萬人次參與。每年舉辦的戶外公演與社區巡演已成為台灣人的共同記憶與驕傲，也是國泰致力推廣藝術走入生活的具體實踐。國泰金攜手雲門舞集共創「國泰雲門隨行吧」系列活動，實踐「藝術即生活」理念，致力於將舞蹈遍布台灣每個角落，今年以「一起．藝術萌芽」為主題，邀請大眾一起喚醒內在的藝術初心。9月啟動的社區巡演「與雲門共舞」將深入台灣各地，由雲門舞集藝術總監鄭宗龍精心編排，融合雲門經典舞作片段，將舞蹈融入地方風景，將藝術帶進日常生活，邀請民眾共舞，親身感受藝術隨行的美好。社區巡演也陸續走訪新北市立樹林高級中學（9月10日）、高雄市國立科學工藝博物館（9月14日至9月15日）、澎湖縣多功能綜合體育館（9月21日至9月22日）、台東縣國立臺東高級中學（9月28日）、花蓮市中山風雨籃球場（10月12日至10月13日）。不過，2024年「國泰雲門隨行吧」社區巡演需事先線上報名，可上「國泰雲門隨行吧」官網https://www.cathaycg.com.tw/。