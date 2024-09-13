一手創辦Gogoro！陸學森無預警「辭任董事長」　來台造電動車傳奇

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▲Gogoro代理執行長姜家煒出面代替董事會及公司出面，感謝陸學森帶領團隊打造電動機車生態系，圖為陸學森發表納斯達克上市敲鐘演說。（圖／廠商提供）

▲陸學森零經驗進入微軟工作，花了6年時間參與打造微軟第一代Xbox產品，更被升為微軟行動平台產品群創意總監。（圖／記者林調遜攝）

▲陸學森注意到台灣的空汙問題，希望大家能更好地運用能源，因此創造Gogoro電動車，用新的電池、新的能源網路改變運輸方式。（示意圖／翻攝自Gogoro Taiwan臉書 ）

▲Gogoro JEGO自3月上市以來，更連續6個月成為電動車總冠軍及綠牌電車銷售冠軍，成為全台最熱門電動車。（圖／記者周淑萍攝）

Gogoro（睿能創意）今（13）日無預警宣布，創辦人陸學森辭任董事長暨執行長一職，並改由潤成投控董事長、潤泰集團法務長曾達夢接任，原Gogoro台灣總經理姜家煒則接任Gogoro代理執行長。如此大的人事變動，讓外界感到吃驚不已，也讓人想起Gogoro創立時的風光，《NOWnews今日新聞》就帶領讀者，一同回顧陸學森與Gogoro的成長史。Gogoro代理執行長姜家煒出面代替董事會及公司出面致謝陸學森，「陸學森創辦人自2011年8月29日創立Gogoro以來，帶領團隊打造電動機車生態系，在電池交換網路、智慧電動機車、移動共享服務以及智慧城市永續行動等領域，取得令全球矚目的成就。其創新思維、遠見與策略，為Gogoro的成功發展奠定巨大基礎，開創電動機車與能源服務產業的全面革新，且成功帶領Gogoro成為台灣最具代表性的品牌之一。」陸學森出生於香港，13歲就移居美國華盛頓州默瑟島，並在華盛頓大學攻讀工業設計學系，對於產品設計抱有極大熱忱的他，進入科技業前曾在藝廊賣過珠寶，第一份工作是展場設計師。但陸學森之後卻選擇截然不同的領域，也就是在運動品牌Nike擔任品牌設計。陸學森回憶，他在那時學習到多工整合能力，了解如何為產品說故事。當網路浪潮興起時，他決定到微軟面試，雖然毫無科技業經驗，但陸學森卻通過考驗並突破自我，花了6年時間參與打造微軟第一代Xbox產品，更被升為微軟行動平台產品群創意總監。陸學森在2006年受周永明邀請到宏達電打造hTC品牌，他來台後出任宏達電創意長，帶領團隊在2008年創造出紅極一時的「鑽石機」，為年宏達電轉型經營品牌的關鍵。2011年7月，陸學森離開宏達電，並與宏達電前技術長Matt Taylor在台灣創立Gogoro，正式進軍電動機車行業。陸學森受訪時提到，他當時注意到台灣的空汙問題，希望大家能更好地運用能源，因此創造Gogoro電動車，用新的電池、新的能源網路改變運輸方式。至於為何選擇台灣？他表示台灣的製造業強大，Gogoro所有的供應鏈都在台灣，沒有什麼是台灣做不出來的，也絕對有本錢讓Gogoro創新。根據《財訊》報導，Gogoro受到潤泰企業及宏達電資助，曾是台灣最被看好的新創事業，甚至2022年還在美國那斯達克掛牌上市。但Gogoro股價不穩，2024年上半年財報也顯示公司持續虧損，帳面甚至已累積4.26億美元虧損。雖說如此，Gogoro在台灣仍是電動車市場先驅及龍頭，從今年8月機車市場分析可見，Gogoro銷量排行第4，市占率達7.4%，尤其平價車款JEGO自3月上市以來，更連續6個月成為電動車總冠軍及綠牌電車銷售冠軍，成為全台最熱門電動車。