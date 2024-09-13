台中大遠百周年慶VIP預購登場 全館800品牌聯手祭優惠

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▲台中大遠百周年慶以「尋秘時尚島」為主題，結合全館超過800家品牌祭出促銷優惠。（圖／台中大遠百提供）

台中百貨業周年慶戰局，繼中友、廣三SOGO於12日開打後，台中大遠百也加入，即日起至18日開放VIP搶先預購，19日正式展開。台中大遠百周年慶以「尋秘時尚島」為主題，結合全館超過800家品牌及11大銀行聯手祭出促銷優惠，希望衝出好業績。預估整檔營收目標約42億元，年增6%。台中大遠百週年慶為刺激買氣，祭出化妝品、內睡衣主打雙重優惠，單筆2,000送200元、單筆1萬再加送200元。另百貨服飾累計滿5,000送500元、累計滿5萬再加送700元，19日至9月底APP會員獨家加碼，男女及兒童服飾單筆滿6800加送200元。國際精品首12日單筆1萬送500元、精品服飾指定櫃位單筆滿1萬送1,000元等。另針對信用卡週慶加碼超值回饋，11大銀行聯手出擊全館單筆分6期6,000送200元、1萬送400元；10大指定銀行刷數位3C(含APPLE/MUJI)單筆分期1萬送500元。除了有促銷優惠外，消費滿額還可以兌換台中大遠百與清晨製袋祭出獨家聯名帆布袋，將台中大遠百獨特帆船建築外觀設計在帆布袋上，清晨製袋也懷抱著環保的理念，使用GRS回收料材質製作，不僅讓消費者拿得開心，也可以一起環保愛地球。HAPPY GO卡點點成金好康限量快閃扣200點即贈100元、扣500點即贈250元，以此類推，點數越多換越多，看好促銷利多經濟，有效帶動高消費與年輕族群購物。台中大遠百精名品看好中部客群消費力，週年慶檔期舉辦精品店開幕及多場品牌鑑賞茶會，邀請顧客蒞臨共襄盛舉。香港設計師品牌 Cafuné 隆重宣佈9月16日於台中大遠百舉辦快閃店，並推出獨家系列和滿額贈，凡購買兩個包包即可獲贈品牌 Camber Sling 手機包乙個、更享指定包款享85折優惠。另Max Mara也祭出新品鑑賞會，完成指定任務贈送精美小點心。緊接著BARBOUR、DEVIALET、Y-3將於9月中陸續開幕。凡於2F世界名品專櫃消費滿額即贈Chloe針管香水瓶、MICHAEL KORS香氛蠟燭、BALLY造型雨傘。