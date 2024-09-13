星巴克買一送一！那堤75元、星冰樂93元　中秋節迷客夏也買一送一

9月13日大樂透頭獎1.7億！完整獎號出爐　「中秋百萬紅包」剩53組

記者賴禹妡／綜合報導

▲大樂透第113087期今日晚間開獎，本期頭獎上看1.7億元，今彩539、3星彩、4星彩的獎號也都已經陸續開出。（圖／記者林調遜攝）
▲大樂透第113087期今日晚間開獎，本期頭獎上看1.7億元，今彩539、3星彩、4星彩的獎號也都已經陸續開出。（圖／記者林調遜攝）
大樂透第113087期今（13）日晚間開獎，本期頭獎上看1.7億元，獎號為13、17、26、39、43、48，特別號為03，另外今彩539、3星彩、4星彩的獎號也都已經陸續開出。而台彩推出的中秋加碼「100組100萬元」活動也已經開始，目前還剩下53組尚未送出，提醒各位彩迷們趕緊拿出彩券，看看是否幸運中獎！

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡9/13完整中獎號碼

大樂透獎號：13、17、26、39、43、48，特別號為03。

大樂透中秋加碼百萬紅包完整獎號：點此查看

今彩539：06、08、25、37、39。

39樂合彩：06、08、25、37、39。

3星彩：943。

4星彩：1236。

詳細派彩公告仍以台彩官網公佈為主。

今年中秋節期間，台彩將加開大樂透「100組100萬元」獎項，提供民眾一次對中億元頭獎與百萬加碼獎的雙重機會。9月3日起，除了大樂透當期的例行獎號可以對獎外，會再加開100組6個促銷獎號，每組獎金100萬元，總加碼金額1億元。

若民眾幸運對中大樂透加開的任一組促銷獎號，即可帶走獎金100萬元，若同一組促銷獎號有2注以上中獎，則100萬元獎金依中獎注數均分。如100組促銷獎號未全數開出，剩餘組數將於下期加開，直到100組100萬元獎金全部送出、或是到10月18日為止。

▲今日2月14日大樂透頭獎金額高達1.64億元，在高雄竹旺彩券行開出開出，由一人獨得。（圖／記者林調遜攝）
▲台彩推出的大樂透中秋加碼「100組100萬元」活動也已經開始，目前還剩下53組尚未送出。（圖／記者林調遜攝）

才中大樂透1.7億！台中彩券行「18天後又開頭獎」　客驚：真的旺

9月10日大樂透頭獎槓龜！百萬紅包狂送12個　中秋加碼剩53組快搶

9月10日大樂透頭獎1.3億！完整獎號出爐　「中秋百萬紅包」剩65組

中秋加碼！大樂透100組開獎號碼、中獎彩券行曝　百萬富翁剩53席

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選