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英特爾季辛格被爆向美商務部求救 怨美企太依賴台積電

國際中心顏得智／綜合報導

▲英特爾（Intel）執行長季辛格（Pat Gelsinger）被爆向美國商務部求援，抱怨美企太依賴台積電。（圖／記者鄭妤安攝，2024.06.04）
▲英特爾（Intel）執行長季辛格（Pat Gelsinger）被爆向美國商務部求援，抱怨美企太依賴台積電。（圖／記者鄭妤安攝，2024.06.04）
英特爾今年以來市值慘跌60%，不只財報慘澹，更面臨出售半導體業務的窘境，外媒披露，英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）近期找上美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）求助，還抱怨了美企太依賴台積電。

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根據CNBC報導，英特爾財報不佳，試圖在AI領域尋求出路，同時在美國積極建造晶圓廠。

英特爾目前正在美國4個州建設工廠，試圖尋求更多轉型為代工企業，為其他供應商製造晶片，但市值卻遭受重創。

季辛格找上雷蒙多尋求協助，對美國企業嚴重依賴台積電的現況感到失望；報導提到，雷蒙多會見多名公開市場投資人，強調美國本土製造晶片的重要性，以及台灣面臨的地緣政治風險日益增加希望輝達（Nvidia）、蘋果（Apple）等企業的股東能意識到美國若能擁有一家生產AI晶片代工廠的經濟效益。

輝達所有高階AI晶片都由台積電生產，台積電也是蘋果、亞馬遜、Google和博通等大型美企的主要晶片製造商。


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