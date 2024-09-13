民眾黨新北開講「挺阿北」　黃國昌批：檢調狼狽爲奸摧毀柯文哲

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▲民眾黨「Justice! 為司法公義站出來 新北場」，新北市議員陳世軒開講。（圖／記者呂炯昌攝）





民眾黨主席、台北市前市長柯文哲涉京華城案遭羈押禁見，民眾黨日前宣布要全台開講，繼8日首場在立院旁群賢樓開講，吸引萬人上街，民眾黨新北市黨部今（13）日晚間在新莊體育館前階梯開講，吸引近500位支持者參加。立委黃國昌痛批檢調狼狽爲奸，意圖摧毀柯文哲。民眾黨新北市主委陳世軒率先開講，他痛批賴清德520就職後全面地封殺在野黨、全面地對柯文哲進行人格磨滅；陳世軒也痛批賴政府用人不重視專業，只會酬庸，陳世軒任交通部長指只是因爲他以前是賴清德競選總部的發言人，任命賴清德競選總部主任委員姚立明任大法官爭議更大。陳世軒也痛批北檢，從司法不公、偵查不公開，到現在的偵查大公開，每一次有事證有新聞報導出來，檢調就只有8個字「不予置評、無法證實」，但是卻有媒體記者獨家報導說她經營了檢調7年，她的消息來源就是檢調。黃國昌在7點40分左右上台開講，他痛批檢調就是狼狽爲奸，攜手摧毀柯文哲，也因此柯文哲要留下影片，要大家好好過生活。黃國昌喊話，此時此刻是民眾黨團結的時刻，全黨上下一心在自己的崗位上面，把戰力發揮到最大。黃國昌表示，明天民眾黨會在嘉義、屏東開講，藉由一場又一場開講對抗賴清德所領導的新威權主義，只要大家堅定信念，這個隊伍就會越來越壯大，大家一起努力，把台灣民眾黨顧好等到柯文哲出來。