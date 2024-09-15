《好搭檔》張娜拉已經5部戲被出軌　成「渣男專業戶」本人都認證

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▲張娜拉在《再一次 Happy Ending》中，男友出軌自己的死對頭前隊友。（圖／MBC IG）

▲《皇后的品格》超狗血劇情讓收視節節高升，劇中「渣皇」出軌還和秘書泡澡。（圖／SBS IG）

▲張娜拉在《VIP：她們的秘密》中收到匿名爆料，直指老公出軌的人就在同個辦公室。（圖／愛奇藝）

▲張娜拉在《我的Happy Ending》被老公和閨密同時背叛，劇情反轉再反轉。（圖／TV朝鮮）

▲張娜拉在《好搭檔》手撕渣男小三不遺餘力，讓小三天堂掉到地獄、前夫後悔哭泣。（圖／愛奇藝）

由張娜拉、南志鉉主演的韓劇《好搭檔》將在20日播出大結局，張娜拉在劇中飾演擁有17年資歷的明星離婚律師，自己卻也被老公和女下屬戴綠帽，先前張娜拉上節目宣傳時被問到：「如果目擊到老公出軌的話會有什麼反應？」張娜拉突然驚覺：「但我最近幾年接的戲，不知道為什麼劇裡的老公們都在搞外遇欸，搞得像是出軌幾連冠一樣，一直在被出軌！」逗得全場來賓哈哈大笑，這才發現張娜拉「被出軌」的經歷，竟然至今已經高達5次，多到被冠上「渣男專業戶」之稱！2016年播出的《再一次 Happy Ending》中，張娜拉飾演的韓美貌曾是當紅女子團體Angels的成員之一，組合解散後，她搖身一變成了再婚諮詢公司的合夥人，專門幫顧客指點婚姻中的疑難雜症，然而她自己的感情路也是很波折，先是被前夫提離婚，又被現任男友劈腿，劈腿對象甚至還是和自己超不對盤的前隊友！不過整齣戲的主軸還是在於她和飾演狗仔的鄭敬淏走向再婚的描寫，在張娜拉的被出軌史上還算是開胃菜而已，復仇指數1顆星。2018年的《皇后的品格》就真的是張娜拉被出軌後的復仇起點了，原本只是個無名演員的吳澀妮，突然搖身成為大韓帝國的皇后，然而卻被申成祿飾演「渣皇」各種背叛，甚至還有和小三秘書一起泡澡的情節，而在婚外情被發現後，渣皇差點要把皇后滅口，皇后被傷害到心碎不已，決定走上復仇之路，然而渣皇卻突然轉性愛上了皇后，超狗血劇情至今還是讓劇迷難以忘懷，復仇指數4顆星！說到張娜拉開始「手撕小三」的戲碼，果然還是2019年的《VIP：她們的秘密》最經典！飾演羅真善的張娜拉，和李相侖飾演的老公在同一間百貨公司任職，兩人一直是大家心目中的模範夫妻，然而有一天她卻收到了一封簡訊，上頭寫著：「小組內有你老公的情婦」，之後她發現了小三的真實身分，竟是組內看起來最內向的表藝真。表藝真飾演的宥利同時也是副社長的私生女，在一場大家一起吃飯的戲中，張娜拉直接在副社長夫婦面前，拿出照片證據當場揭穿兩人的婚外情，並向李相侖放話：「我會讓你知道什麼是失去所有的感覺，我們一起下地獄吧！」，然而之後張娜拉並沒有展開什麼勾心鬥角、大快人心的復仇行動，只想好好過自己的人生，讓有些人認為看得有點不太過癮，復仇指數2顆星。張娜拉和孫浩俊在去年二度合作的《我的Happy Ending》中，兩人飾演看似家庭美滿的夫妻，然而某一天張娜拉目擊老公和大學閨密舉止親密的畫面，再加上身邊信任的人都各懷鬼胎，全都暗藏著另一個面貌，她開始思考似乎每個人都想對自己不利，然而劇情反轉再反轉，劇中孫浩俊背叛的理由，竟是因為誤以為張娜拉出軌，意外發現女兒不是自己親生，為了報復才偷吃老婆閨密，之後才發現老婆也是受害者，可說是誤會加上誤會導致的悲劇，復仇指數3顆星。而今年播出的《好搭檔》，絕對是張娜拉的復仇巔峰了！本身就是離婚明星律師的她，面對老公外遇，對象還是自己秘書的狀況，原本還想維持表面和平，逃避不想面對，之後她決定要著手復仇，開始冷靜蒐證，並利用輿論展開超完美離婚秀，還先故意幫小三升職，小三剛沉浸在喜悅之中，屁股都還沒坐熱，張娜拉就立即開除她，讓她體驗天堂掉入地獄的感覺，看得觀眾都直呼超級痛快。而在得知女兒比媽媽還早知道爸爸外遇、小三還故意讓女兒發現自己懷孕後，張娜拉直衝去小三家中怒扯對方頭髮去撞門，最後她成功離婚也得到女兒撫養權，冷眼看著前夫哭著和自己道歉，冷靜有效率地讓渣男小三都付出代價，完全是教科書級別，復仇指數5顆星！