不滿羅戈長袖內衣顏色要更換！富邦場邊險爆衝突　鋒總化身和事佬

富邦悍將今（13）日在主場迎戰樂天桃猿，比賽進行到4局下結束，卻出現意外插曲。富邦先發洋投羅戈，因為長袖內衣顏色和其他隊友不同，被裁判要求更換，場邊投手教練郭勇志，疑似因不滿裁判的決定，險些要和二壘審楊崇煇爆發衝突，好在一旁的總教練陳金鋒衝到兩人之間，扮演和事佬，最終事件安然落幕。
鋒總摟肩安撫裁判 內衣顏色成導火線
比賽進行到4局下結束，準備輪到富邦的防守回合。不過富邦一邊的板凳席前卻出現騷動，投手教練郭勇志面露不滿，和二壘審楊崇煇相互對視。好在陳金鋒立刻衝到兩人之間，並用單手摟住楊崇煇進行對談，試圖擔任和事佬角色。
據了解，事件發生的導火線，是因為羅戈的長袖內衣顏色較為深色，和其他隊友不同，被裁判要求更換，雙方因而發生口角上的爭執。
聯盟方給回應 規章明定顏色需統一
聯盟方表示，先前局數就曾告知球團，請羅戈在局數更換期間，找時間更換長袖內衣，避免浪費太多時間，但羅戈並沒有馬上更換。
根據中職規章明定：「同一球隊之各球員其任何暴露出於外之內襯衣（UNDERSHIRT）必須屬於同一顏色，除投手以外之各球員得在其襯衣袖有標示、號碼、文字、徽章。」
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比賽進行到4局下結束，準備輪到富邦的防守回合。不過富邦一邊的板凳席前卻出現騷動，投手教練郭勇志面露不滿，和二壘審楊崇煇相互對視。好在陳金鋒立刻衝到兩人之間，並用單手摟住楊崇煇進行對談，試圖擔任和事佬角色。
據了解，事件發生的導火線，是因為羅戈的長袖內衣顏色較為深色，和其他隊友不同，被裁判要求更換，雙方因而發生口角上的爭執。
聯盟方給回應 規章明定顏色需統一
聯盟方表示，先前局數就曾告知球團，請羅戈在局數更換期間，找時間更換長袖內衣，避免浪費太多時間，但羅戈並沒有馬上更換。
根據中職規章明定：「同一球隊之各球員其任何暴露出於外之內襯衣（UNDERSHIRT）必須屬於同一顏色，除投手以外之各球員得在其襯衣袖有標示、號碼、文字、徽章。」