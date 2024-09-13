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不滿羅戈長袖內衣顏色要更換！富邦場邊險爆衝突　鋒總化身和事佬

記者林之越/新北報導

▲富邦悍將、樂天桃猿的比賽中，富邦悍將洋投羅戈的長袖內衣顏色遭檢舉，隊內投手教練郭勇志對此感到不滿，差點和二壘手楊崇煇爆發衝突，總教練陳金鋒衝到兩人之間，試圖擔任和事佬身份。（圖／翻攝自CPBL TV）
▲富邦悍將、樂天桃猿的比賽中，富邦悍將洋投羅戈的長袖內衣顏色遭檢舉，隊內投手教練郭勇志對此感到不滿，差點和二壘手楊崇煇爆發衝突，總教練陳金鋒衝到兩人之間，試圖擔任和事佬身份。（圖／翻攝自CPBL TV）
富邦悍將今（13）日在主場迎戰樂天桃猿，比賽進行到4局下結束，卻出現意外插曲。富邦先發洋投羅戈，因為長袖內衣顏色和其他隊友不同，被裁判要求更換，場邊投手教練郭勇志，疑似因不滿裁判的決定，險些要和二壘審楊崇煇爆發衝突，好在一旁的總教練陳金鋒衝到兩人之間，扮演和事佬，最終事件安然落幕

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鋒總摟肩安撫裁判　內衣顏色成導火線

比賽進行到4局下結束，準備輪到富邦的防守回合。不過富邦一邊的板凳席前卻出現騷動，投手教練郭勇志面露不滿，和二壘審楊崇煇相互對視。好在陳金鋒立刻衝到兩人之間，並用單手摟住楊崇煇進行對談，試圖擔任和事佬角色。

據了解，事件發生的導火線，是因為羅戈的長袖內衣顏色較為深色，和其他隊友不同，被裁判要求更換，雙方因而發生口角上的爭執。

▲羅戈繳出優質先發。（圖／資料照，富邦提供）
▲富邦悍將先發洋投羅戈，因為上場所穿的長袖內衣顏色較深，和隊友不同，因此被裁判要求替換，成為場外紛爭的導火線。（圖／NOWnews資料照，富邦提供）
聯盟方給回應　規章明定顏色需統一

聯盟方表示，先前局數就曾告知球團，請羅戈在局數更換期間，找時間更換長袖內衣，避免浪費太多時間，但羅戈並沒有馬上更換。

根據中職規章明定：「同一球隊之各球員其任何暴露出於外之內襯衣（UNDERSHIRT）必須屬於同一顏色，除投手以外之各球員得在其襯衣袖有標示、號碼、文字、徽章。

▲富邦悍將投手教練郭勇志（右），疑似不滿羅戈的長袖內衣被要求更換，因此和二壘審楊崇煇相互對視，現場氣氛相當緊繃。（圖／翻攝自CPBL TV）
▲富邦悍將投手教練郭勇志（右），疑似不滿羅戈的長袖內衣被要求更換，因此和二壘審楊崇煇相互對視，現場氣氛相當緊繃。（圖／翻攝自CPBL TV）

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