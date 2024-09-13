不滿羅戈長袖內衣顏色要更換！富邦場邊險爆衝突　鋒總化身和事佬

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▲富邦悍將先發洋投羅戈，因為上場所穿的長袖內衣顏色較深，和隊友不同，因此被裁判要求替換，成為場外紛爭的導火線。（圖／NOWnews資料照，富邦提供）

▲富邦悍將投手教練郭勇志（右），疑似不滿羅戈的長袖內衣被要求更換，因此和二壘審楊崇煇相互對視，現場氣氛相當緊繃。（圖／翻攝自CPBL TV）

富邦悍將今（13）日在主場迎戰樂天桃猿，比賽進行到4局下結束，卻出現意外插曲。富邦先發洋投羅戈，因為長袖內衣顏色和其他隊友不同，被裁判要求更換，好在陳金鋒立刻衝到兩人之間，並用單手摟住楊崇煇進行對談，試圖擔任和事佬角色。據了解，事件發生的導火線，是因為羅戈的長袖內衣顏色較為深色，和其他隊友不同，被裁判要求更換，雙方因而發生口角上的爭執。根據中職規章明定：「