王心凌備戰小巨蛋病倒！一收工直奔醫院　最新病情曝光粉絲心疼了

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▲王心凌為了彩排過於勞累而罹患感冒，但仍等到收工才就醫，相當敬業。（圖／天晴娛樂）

甜蜜天后王心凌即將在10月12日重返小巨蛋舞台，舉辦「Sugar High 2.0世界巡迴演唱會」，最近也開始了緊鑼密鼓的籌備工作，但也疑似因為實在太操勞，導致王心凌罹患感冒，但依舊賣力彩排，讓旁人十分心疼。更在外地工作結束之後一下飛機就直奔醫院看診，拿了藥後再展開密集的練團練舞工作。官方曝光的彩排室影片中，可以看到敬業的心凌，雖然感冒了依然賣力排練，甚至還豁達表示：「現在感冒感一感，後面就不感了。」而她也透露，正是因為曲目和表演都做了全面的翻新，需要花更多的時間排練，讓她這段時間彷彿重回去年開始準備Sugar High巡演的時候，每一個表演，每一段設計都彷若全新的演唱會。而王心凌這次不僅祭出「羽翼移動城堡舞台」、甜蜜女王全新造型，要給粉絲全新體驗以外，更斥資千萬找來名導陳奕仁拍攝的全新影片，而曲目部分則是特別準備了〈小星星〉、〈言不由衷〉、〈最想你的〉、〈一律建議分手吧〉、〈匿名的安慰〉等歌曲，要讓粉絲聽個過癮。值得一提的是，在王心凌宣布「Sugar High2.0世界巡迴演唱會」一次官宣10個城市之後，她的招牌歌曲〈當你〉也立刻在Spotifly的排行榜上強勢重回前50強，相當罕見的以2003年的作品，重回2024年的排行榜， 足見經典歷久不衰的金曲魅力，王心凌也表示自己每一場演唱會上，最期待的同樣是全場大合唱的〈當你〉，每一次自己都要強忍著淚水才能唱完。