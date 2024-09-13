三重高校前「持西瓜刀」砍人！釀2高中生慘斷手筋　警方逮6惡煞

我是廣告 請繼續往下閱讀

新北三重區一所高中前驚傳砍人！今（13）日下午4時許，有6名校外人士突然跑到新北市三重區一所高職門口，過程中兩方10人互嗆推擠，其中4名高中生遭追砍，其中3名高中生傷勢嚴重，有人頭部受傷，甚至有人斷指緊急送醫，警方獲報後，立即展開追緝，在校門口附近逮到這名19歲黃姓主謀，他向警方坦承，找來另外5名幫兇追砍學生，後續將依妨害秩序、傷害等罪嫌，將涉嫌共6人移請新北地檢署偵辦。據了解，卓姓（16歲）及黃男（19歲）兩人在社群軟體IG上隔空互嗆，雙方相約在今天下午4時許，在新北市三重區中正北路560巷內一處停車場談判。卓男帶著陳男（17歲）、陳男（17歲）、郭男（16歲）到場，而黃男與薛女（15歲）、徐男（17歲）、鄭女（15歲）、涂男（17歲）、蔡男（16歲）等6人已在場等候。雙方爆發爭吵後，徐姓男子突然拿出西瓜刀朝向卓男揮砍，兩位陳姓學長見狀出手阻止，兩人分別左手臂，左右手掌切割傷、左手虎口切到肌腱、右手大拇指節被切斷，卓姓少年雙手掌4處2至3公分撕裂傷，所幸3人送醫皆無生命危險。警方獲報後，立即展開搜索，在學校附近逮到黃姓男子，目前所有施暴的6人已全數到案，後續將依妨害秩序、傷害等罪嫌，將涉嫌人移送新北地檢署偵辦。