大谷翔平又簽新代言！場外收入高達22億　日媒：「廣告塔」新高度

MLB洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平，已完成單季「47轟48盜」大聯盟史上第一人的紀錄，成為棒球界絕對的焦點，而大谷在世界的影響力也逐漸在棒球場外擴散，道奇昨（13）搭機前往亞特蘭大，準備在客場迎來與勇士的系列賽，大谷脖子上掛著「Beats」品牌耳機，根據《Yahoo Sports》報導指出，大谷近期成為「Beats」品牌代言人，雙方簽下贊助合約，這也讓大谷的場外收入達到100億日幣（約合新台幣22億）。
根據《Yahoo Sports》報導，大谷在9月初與知名耳機品牌「Beats」簽下代言合約，成為品牌官方大使，此外大谷身上還有保時捷、日本航空、三菱UFJ銀行、精工、伊藤園、高絲等代言合約，預估大谷的場外收入，高達100億日幣（約合新台幣22億）。
球場內勢不可擋 大谷場外魅力也十足
由於大谷代言越接越多，日本球迷也替大谷取了「廣告塔」的綽號，也有不少粉絲表示大谷為「Beats」所拍攝的廣告照很有氣勢，並稱讚大谷是幫廠商宣傳商品的優等生。
大谷在完成「47轟48盜」後，距離單季「50轟50盜」的紀錄越來越近，同時大谷也追平韓國重砲秋信守所累積的亞洲球員218轟紀錄生涯累積218轟，本季敲出165安，和102分打點的創下個人在MLB的新高，對於大谷來說今年注定是傳奇的一年。
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球場內勢不可擋 大谷場外魅力也十足
由於大谷代言越接越多，日本球迷也替大谷取了「廣告塔」的綽號，也有不少粉絲表示大谷為「Beats」所拍攝的廣告照很有氣勢，並稱讚大谷是幫廠商宣傳商品的優等生。
大谷在完成「47轟48盜」後，距離單季「50轟50盜」的紀錄越來越近，同時大谷也追平韓國重砲秋信守所累積的亞洲球員218轟紀錄生涯累積218轟，本季敲出165安，和102分打點的創下個人在MLB的新高，對於大谷來說今年注定是傳奇的一年。