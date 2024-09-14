大谷翔平又簽新代言！場外收入高達22億　日媒：「廣告塔」新高度

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▲大谷翔平單季47轟48盜，這是過去亞洲球員從未達到的境界，甚至可以說是「百年難得一見」，大谷不但創造47轟的紀錄，他也將要挑戰50轟50盜的歷史紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

MLB洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平，已完成單季「47轟48盜」大聯盟史上第一人的紀錄，成為棒球界絕對的焦點，而大谷在世界的影響力也逐漸在棒球場外擴散，道奇昨（13）搭機前往亞特蘭大，準備在客場迎來與勇士的系列賽，根據《Yahoo Sports》報導，大谷在9月初與知名耳機品牌「Beats」簽下代言合約，成為品牌官方大使，由於大谷代言越接越多，日本球迷也替大谷取了「廣告塔」的綽號，也有不少粉絲表示大谷為「Beats」所拍攝的廣告照很有氣勢，並稱讚大谷是幫廠商宣傳商品的優等生。大谷在完成「47轟48盜」後，