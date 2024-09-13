美國軍援台灣過期彈藥、發霉防彈背心！國防部監察：降低夥伴信心

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▲裝放槍枝的運送箱以及箱內擺放槍枝的方式都不符合規定。（圖／翻攝自美國國防部監察長報告）

美國國防部監察長日前公布調查報告，稱美國國防部向台灣提供「不堪使用且包裝不良的軍備」，包括彈藥過期、包裝混亂，防彈背心發霉等等狀況，美國在台協會（American Institute in Taiwan）安全合作組（Security Cooperation Office）的官員都直言，這些軍備給台灣國防部留下不好印象，因為彈藥包裝就「像是清掉不要的東西」。美國總統拜登（Joe Biden）2023年7月首度以「總統撥款權（Presidential Drawdown Authority）」方式，提供價值約3.45億美元的軍備給台灣。美國國防部監察長調查這批透過「總統撥款權」程序交付的軍備，追蹤與評估這項計畫是否執行得當。結果發現2023年12月底送抵台灣的2批軍備，其中包括無法使用且包裝不良的設備和彈藥。美國國防部監察長的報告指出，台灣在收到這批有問題的軍備後，曾致函美國在台協會詢問，美國在台協會安全合作組的官員直言，這些軍備的狀況給台灣國防部留下不好印象，因為彈藥包裝就「像是清掉不要的東西」。這批軍備出現的狀況包括有一些彈藥已經過期，且彈藥包裝混亂，有的是散裝有的是錯誤包裝，導致盤點困難。另外，台灣收到的問題裝備還有3000件發霉的防彈板、500件發霉的戰術背心。報告指出，這批送抵台灣的物資，有部分在2023年10月份就已送到加州的查維斯空軍基地（Travis Air Force Base），該地缺少適當的儲存空間，無法避免地導致物資在不利的天氣條件下存放，直到12月28日才從空軍基地起飛運往台灣。美國國防部監察長在報告中表示，美國交付不堪使用的軍備給盟友，將限制美國國防部與夥伴間進行安全合作的能力，並可能造成盟友對美國失去信心。