WTT／太神了！台灣新星高承睿爆冷擊敗「六角戰士」　復仇晉四強

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▲「小林同學」林昀儒不敵中國新星林詩棟，無緣4強賽。（圖／資料照，美聯社／達志影像）

19歲桌球新星高承睿今(13)日復仇成功！「六角戰士」Moregard在巴黎奧運一戰成名，不僅拍落世界第一、中國名將王楚欽，還一路挺進金牌戰，最終摘下銀牌。高承睿在首局狀況奇差，受限於Moregard詭譎多變的打法，加上高承睿回擊失誤過多，首局就以4：11吞敗。所幸第二局高承睿及時甦醒，分別以12：10、11：9驚險連拿兩局。而被逼入絕境的Moregard則在第四局以11：7扳回一城。關鍵決勝局，台灣一哥林昀儒則在8強賽爆冷出局，台灣一姐鄭怡靜也在8強止步，兩人雙雙不敵中國選手。反而是高承睿逆勢擊敗巴黎奧運銀牌Moregard，成為台灣在本賽事唯一打入4強的選手。