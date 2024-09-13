WTT／太神了！台灣新星高承睿爆冷擊敗「六角戰士」　復仇晉四強

19歲桌球新星高承睿今(13)日復仇成功！在WTT澳門冠軍賽男單8強碰上瑞典「六角戰士」Truls Moregard (莫雷加德)，上演精采的拉鋸戰，最終高承睿以總局數3：2獲勝，挺進4強賽，寫下生涯最佳成績。
「六角戰士」Moregard在巴黎奧運一戰成名，不僅拍落世界第一、中國名將王楚欽，還一路挺進金牌戰，最終摘下銀牌。而高承睿在巴黎奧運16強賽就是敗在Moregard手上，兩人今在WTT澳門冠軍賽男單8強賽狹路相逢。
高承睿在首局狀況奇差，受限於Moregard詭譎多變的打法，加上高承睿回擊失誤過多，首局就以4：11吞敗。
所幸第二局高承睿及時甦醒，分別以12：10、11：9驚險連拿兩局。而被逼入絕境的Moregard則在第四局以11：7扳回一城。
關鍵決勝局，雙方形成拉鋸戰，不過高承睿在關鍵時刻頂住壓力，連拿5分拉尾盤，以11：7搶下勝利，拿下4強門票。
台灣一哥、一姊8強賽都負中國出局
台灣一哥林昀儒則在8強賽爆冷出局，台灣一姐鄭怡靜也在8強止步，兩人雙雙不敵中國選手。反而是高承睿逆勢擊敗巴黎奧運銀牌Moregard，成為台灣在本賽事唯一打入4強的選手。
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高承睿在首局狀況奇差，受限於Moregard詭譎多變的打法，加上高承睿回擊失誤過多，首局就以4：11吞敗。
所幸第二局高承睿及時甦醒，分別以12：10、11：9驚險連拿兩局。而被逼入絕境的Moregard則在第四局以11：7扳回一城。
關鍵決勝局，雙方形成拉鋸戰，不過高承睿在關鍵時刻頂住壓力，連拿5分拉尾盤，以11：7搶下勝利，拿下4強門票。
台灣一哥、一姊8強賽都負中國出局
台灣一哥林昀儒則在8強賽爆冷出局，台灣一姐鄭怡靜也在8強止步，兩人雙雙不敵中國選手。反而是高承睿逆勢擊敗巴黎奧運銀牌Moregard，成為台灣在本賽事唯一打入4強的選手。