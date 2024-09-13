富邦悍將4：0樂天桃猿！羅戈繳7局無失分好投　申皓瑋開轟破魔咒

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▲富邦悍將申皓瑋在4局下敲出1發兩分砲，破除本季的「第4棒0轟魔咒」。（圖／富邦悍將提供）

▲統一獅洋投勝騎士，投7局用100球，被擊出6支安打，失4分，靠著隊友火力支援，收下本季第13勝。（圖／統一獅提供）

樂天桃猿在昨（12）日交手中信兄弟，完成8分的神奇大逆轉後，打線部分也給予火力支援，申皓瑋破除富邦本季的「第4棒0轟魔咒」，敲出1發兩分砲，且靠著張育成的安打陸續攻下保險分，最終以4：0擊敗樂天，收下2連勝。首局樂天的梁家榮就敲出二壘安打，搶下得點圈進攻機會，不過下一棒林泓育遭到三振出局，沒能添下分數。2局下，戴培峰敲出三游間的穿越滾地安打，是富邦團隊的首安，但蔡佳諺也遭到三振，前3局結束，雙方維持0：0平手。值得一提的是，富邦本季所有比賽中，第4棒總計391個打數，都沒有打者敲出全壘打，申皓瑋的該發全壘打，也正式破除魔咒。7局下，蔡佳諺靠著四壞球保送、盜壘及內野滾地球，趁機佔上三壘，雖然張冠廷敲出投手丘前的軟弱滾地球，但樂天中繼投手王志煊下丘處理球時，沒將球拿穩，結果發生守備失誤，富邦又再跑回1分。樂天先發魔神樂，主投5.1局失掉3分，吞下本季的第3敗，值得一提的是，在這3場敗投中，有2場都是先發交手富邦所吞下的。「小胖」林泓育共4打數狂敲出3安，繳出猛打賞表現，可惜火力無法串連，遭到富邦接力完封。統一7-ELEVEn獅洋投勝騎士，本場先發面對台鋼雄鷹，或許遭受開局大雨影響，被陳文杰、王博玄敲出安打後，又投出四壞球保送，不過在1局下，台鋼先發郭俞延馬上遭遇亂流，投出2次四壞球保送後，胡金龍敲出中外野的落地安打，為球隊攻下首分。3局下，陳重廷敲出帶有1分打點的中外野安打，將比分逆轉超前，但維持領先不到1局，台鋼林家鋐在二壘有人的情況下，敲出右外野落地安打，送回壘上跑者，將比分緊咬回4：4。