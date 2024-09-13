京華城案柯文哲被收押不咆哮！黃國昌曝是這原因

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民眾黨主席、台北市前市長柯文哲涉京華城案遭羈押禁見，民眾黨日前宣布要全台開講，繼8日首場在立院旁群賢樓開講，吸引萬人上街，民眾黨新北市黨部今（13）日晚間在新莊體育館前階梯開講，吸引近500位支持者參加。民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，他現在為什麼沒有咆哮，是因為隊伍要整好，在論述、心智、體力上面要準備好。黃國昌說，柯文哲知道他被賴清德政府羈押後會有很多支持者沒辦法接受，會想要做一些行動來表達對新威權體制的不滿，已經預知到，面對這樣鋪天蓋地賴清德新威權體制的追殺大家會如此憤怒，所以錄影帶，希望大家好好過日子、認真工作，因為他知道面對的打壓與挑戰，會是一場長期抗戰。黃國昌表示，當一個政黨掌握權力後，左手用檢調、右手動媒體，兩者相互配合摧毀的不僅是柯文哲、民眾黨，「他要摧毀的，是台灣社會中有誰敢站出來反抗」，有誰敢站出來對抗這個新威權體制，柯文哲就是大家最好的榜樣。黃國昌更對支持者喊話，在這麼嚴峻的時刻、這場對抗賴清德新威權體制道路上，每股力量都很重要，唯有集結，才會讓這股反抗的力量不會散掉，才可以讓台灣的新政治走出新道路不會潰散。在提問時間，黃國昌解釋他為何不咆哮，依過去他的個性可能會罵2個小時，但是現在有非常重要的工作要做，因為隊伍要整好，在論述、心智、體力上面要先把自己準備好，等到適合出力的時候再站出來，現在先要把體力儲備好。