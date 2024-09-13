想入手iPhone 16！果粉驚見「2超商」高價回收舊機　i15最高賺3萬

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▲iPhone 16全系列機型今日在官網開放預購，許多果粉打算將手邊的舊機淘汰入手新機。（圖／美聯社／達志影像）

▲▼億電通國際與7-11及全家合作，回收各大品牌的手機舊機。（圖／翻攝自官網）

▲億電通國際官網可見舊機回收價目表。（圖／翻攝自官網）

蘋果iPhone 16全系列機型今（13）日在官網開放預購，許多果粉打算將手邊的舊機淘汰入手新機。而近日就有一名網友分享，其實2大超商7-11及全家就有在回收舊機，且開出的價格還比原廠高出許多，iPhone 15 Pro回收價最高就達3萬，不但方便又好用，讓網友們全驚喜不已。一名網友今日在Threads上發文，他表示，舉例若iPhone 15被蘋果官方回收的價格是1.4萬，在全家回收價格變1.9萬，但耳聞審核標準較為嚴格。貼文一出，網友們紛紛驚呼，「什麼！真的是全家就是你家」、「有這回事！來去看看」、但也有過來人分享，「回收過一次，原本預期有6000，結果後來電話通知螢幕有問題，變5500的樣子，如果不要寄回要再付運費」。事實上，在台灣提供品牌技術服務及維修服務管理的億電通國際股份有限公司，2022年取得蘋果原廠手機零件採購及使用蘋果原廠系統進行保外維修的資格，並與7-11及全家合作，回收各大品牌的手機舊機。而查看官網，可見億電通國際主大5大優勢，在回收價目表中也列出iPhone各機型估價，其中另外，只要在全家回收舊機成功，就送全家紅利金100元，加上全家Fami!ce霜淇淋乙份；在7-11回收成功則可獲得CITY CAFE中杯美式咖啡乙杯以及統一超商100元虛擬商品卡乙份。