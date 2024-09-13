《社內相親》金世正來台打卡台灣國旗被讚爆　曝來台吃1美食

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金世正這次身穿黑色洋裝出席活動，腰間透膚的設計，讓她兼具性感與優雅。（圖／記者陳政龍攝）

因主演《社內相親》申夏莉一角而爆紅的韓國女星金世正，今（13）日相隔9個月再度來台，以法國精品品牌大使的身分出席活動，現身松菸文創園區，而她也十分接地氣努力練習了中文和粉絲打招呼，讓現場粉絲瘋狂尖叫，除此之外，金世正更在活動結束後上傳了台灣手搖飲和餅乾限時動態，並配文寫下：「Hi, Taiwan.」還附上台灣國旗的圖案，讓粉絲相當驚喜。而身為「吃貨」的金世正，也表示這次來台吃了不少台灣美食，除了先前說過想吃的雞排、珍珠奶茶、蔥抓餅以外，更大嗑大腸麵線，讓她開心直呼：「我現在很愉快！」就連問候粉絲都離不開「吃」的話題：「大家好我是金世正，我很高興見到你們，你吃飽嗎？」讓粉絲笑翻。金世正今天以一襲黑色連身短裙現身會場，腰間透膚的設計讓她小露性感，手提的白色小包更為她的造型錦上添花，讓她一出場就掀起粉絲暴動，許多粉絲更是在現場大喊：「金世正！我愛你！金世正！愛你！」可見她的高人氣。金世正也透露了近期的演藝工作：「目前我正在拍的《酒醉羅曼史》可能會今年下半年問世，希望大家多多關注。雖然沒有特別要跟SESANG說的新資訊，不過希望你們知道我一直都愛著你們，希望今年能好好收尾，而明年度除了演戲，也希望能透過音樂跟大家見面。」