申皓瑋慶幸開轟不是在生日！富邦破除4棒魔咒　鋒總苦笑：加油啦

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▲富邦悍將羅戈找回王牌身手，面對樂天暴力猿打線，投完前7局只被敲5支安打，沒有失分，且飆出7次三振。（圖／富邦悍將提供）

申皓瑋慶幸開轟不是在生日！富邦悍將今（13）日在主場迎戰樂天桃猿，靠著先發王牌羅戈的7局好投，以及打線助陣，以4：0收下2連勝。本場擔任第4棒的申皓瑋，在4局下開轟，賽後受訪時慶幸表示，還好不是在生日開轟。本場比賽樂天派出洋投魔神樂，交手富邦的羅戈，都稱得上是陣中王牌，雙方直到4局下都還維持0：0平手。直到申皓瑋在壘上有人情況下，敲出1發兩分彈，成功幫助富邦搶下2分，後續也帶起打線攻勢，獲選為單場MVP。事實上，而回憶起打席當下，因為前一球被直球三振，剛好是在不太好攻擊的位置，所以在下個打席，又是2好球以後，就瞄準到他失投的變速球，所以才能敲出全壘打。截至本日比賽之前，被問到擔任第四棒會不會壓力很大，申皓瑋笑說：「不管打哪一棒壓力都很大，就正常去做就好了，不用刻意。」而