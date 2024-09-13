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申皓瑋慶幸開轟不是在生日！富邦破除4棒魔咒　鋒總苦笑：加油啦

記者林之越/新北報導

▲富邦悍將申皓瑋在4局下敲出1發兩分砲，破除本季球團的「第4棒0轟魔咒」。（圖／富邦悍將提供）
▲富邦悍將申皓瑋在4局下敲出1發兩分砲，破除本季球團的「第4棒0轟魔咒」。（圖／富邦悍將提供）
申皓瑋慶幸開轟不是在生日！富邦悍將今（13）日在主場迎戰樂天桃猿，靠著先發王牌羅戈的7局好投，以及打線助陣，以4：0收下2連勝。本場擔任第4棒的申皓瑋，在4局下開轟，賽後受訪時慶幸表示，還好不是在生日開轟。更重要的是，這發全壘打正式破除了富邦的「第4棒0轟魔咒」，而總教練陳金鋒被媒體問及此事時，則是微微苦笑後說道：「加油啦。」

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擔心生日會被砸　27歲首天開轟很開心

本場比賽樂天派出洋投魔神樂，交手富邦的羅戈，都稱得上是陣中王牌，雙方直到4局下都還維持0：0平手。直到申皓瑋在壘上有人情況下，敲出1發兩分彈，成功幫助富邦搶下2分，後續也帶起打線攻勢，獲選為單場MVP。

事實上，申皓瑋在昨（12）日才度過自己27歲生日，賽後接受訪問時，他說道：「好險昨天是休息，不然可能會被砸蛋糕，但還是蠻開心的，在27歲第一天，可以打出這個全壘打。」

而回憶起打席當下，因為前一球被直球三振，剛好是在不太好攻擊的位置，所以在下個打席，又是2好球以後，就瞄準到他失投的變速球，所以才能敲出全壘打。

4棒魔咒解除　鋒總苦笑勉勵

截至本日比賽之前，富邦陣中的張育成、高國麟、范國宸、蔣智賢、董子恩、申皓瑋都打過先發第4棒，合計391個打數，卻沒有敲出全壘打，如今靠著申皓瑋的兩分砲，正式破除魔咒

被問到擔任第四棒會不會壓力很大，申皓瑋笑說：「不管打哪一棒壓力都很大，就正常去做就好了，不用刻意。」而鋒總在知曉魔咒破除後，則是苦笑了幾聲，說道：「加油啦，那個位置不是那麼好打。」

▲富邦悍將羅戈找回王牌身手，面對樂天暴力猿打線，投完前7局只被敲5支安打，沒有失分，且飆出7次三振。（圖／富邦悍將提供）
▲富邦悍將羅戈找回王牌身手，面對樂天暴力猿打線，投完前7局只被敲5支安打，沒有失分，且飆出7次三振。（圖／富邦悍將提供）

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