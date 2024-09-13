泰嘉開發攜手清景麟「希望の翼」9/13動土　打造科技精英理想居所

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▲泰嘉開發與清景麟攜手推出「希望の翼」9/13動土。（圖／泰嘉開發提供）

▲「希望の翼」是「世界之心」的二期延伸，繼承了高綠覆、低建蔽的設計理念。（圖／泰嘉開發提供）

隨著AI科技的蓬勃發展，半導體晶片的需求持續攀升，台灣科技業龍頭台積電與連續三年產值破兆的南部科學園區共同推動了南台灣S科技走廊的建設，其中，台南科技廊帶備受矚目。泰嘉開發與清景麟攜手推出「希望の翼」今(13)日動土，此案就位於台南半導體廊帶的核心地帶，右擁南科、左擁台南產業園區，佔地1,900坪，不僅吸引高科技人才聚集，並以科技新都為新的里程碑。泰嘉開發董事長呂金發表示，「希望の翼」是「世界之心」的二期延伸，繼承了高綠覆、低建蔽的設計理念。專案將建蔽率控制在29.83%，創造了極大的建築視野，並保留開闊的棟距，以20米的建築退縮線，打造出500坪的微氣候庭園。這個庭園透過林木遮蔭與庭院水景的設計，實現了136.11%的高綠覆率，與周邊的四季植栽和環境形成一個友善的鄰里街區，與樂利公園相互輝映，成為居民日常散步的綠意長廊。特別的是，此案還導入了智慧機器人和智能監控，通過社區專屬機器人全天候的遞送服務，讓出門、回家、取信或外送取餐都成為高科技生活的一部分。智能監控更能實時與住戶手機和保全保持聯繫，保障住戶和社區的每一刻安全。呂金發指出，台積電買下南科裡的群創光電四廠及附屬設施；美光集團也同時與友達光電簽署買賣協議，收購台南現有廠房土地及設備，半導體龍頭持續加碼台南，讓台南科技廊帶加速發展，進而擴大半導體聚落。有產業投資利多助攻，可望為台南房市注入新動能。呂金發指出，「蓋得好是責任，住得好是選擇」，此案致力於打造科技精英的理想居所，規劃2至3房產品，祭出「台積宅」早鳥優惠2字頭起價，訂簽僅需18萬元起，要讓科技人才輕鬆成家。