師培生實習獎助金提升至1萬元　教育部每年支出3.3億元助約5500人

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教育部為了鼓勵師資培育學生修習教育實習，今（13）日宣布113學年度第1學期起教育實習獎助金每月由新台幣5000元提升至1萬元，預計每年支出3.3億元補助約5500人。教育部指出，為鼓勵師資培育學生修習教育實習，並且協助實習學生實習期間專注、安心學習，進而達到充裕師資、提升師資培育成效，今日修正發布《教育部補助師資培育之大學落實教育實習輔導工作實施要點》，113學年度第1學期起由每月新台幣5000元提升至1萬元，預計每年支出3.3億元。教育部說明，資培育學生最多可領6個月的教育實習獎助金，也將回溯今年8月1日起發放金額，藉此更進一步強化教育實習輔導工作，確保實習學生獲得更有效的助力，度過此段不能額外打工、兼職其他工作的時光。教育部提到，前年1月1日開始補助實習學生在實習期間的「教育實習獎助金」每人每月5000元，每年約能補助5500人，半年的教育實習階段是成為合格教師的最後一哩路，也是踏入教育現場的起點，實習學生要在半年教育實習期間，轉化所學的理論成為實踐動力，應用實際教育現場的教學、導師與行政工作等面向，因此此段歷程對於實習學生日後從事教職具有根本的影響，也是建立自信、提升專業、瞭解教育實務現場的關鍵時期。教育部表示，這項政策不僅是對實習學生的支持，更是未來教育事業的投資，希望鼓勵更多優秀人才投入教育行列，提升整體的品質與成效。