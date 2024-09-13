沈慶京收押後2度緊急送醫！律師透露「症狀不同」遞狀盼交保

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威京集團主席沈慶京為了提高京華城容積率，涉嫌賄賂相關人員，8月30日遭收押，截至今（13）日2度傳出身體不適就醫的情況。對此，沈慶京的辯護律師越方如晚間至北院遞狀聲請交保，指稱沈慶京狀況不好，希望能具保停止羈押。沈慶京因涉嫌行賄台北市議員應曉薇4740萬元，向北市府施壓增加京華城容積率，上月30日遭台北地院裁定收押，這個月5日便曾因身體不適，疑似全身抽搐，被送往醫院救治，今天下午再度身體不適，透過專車的接送下戒護就醫，9天內已是第2次因為身體健康問題被緊急送醫。對此，越方如晚間前往北院遞狀，替沈慶京聲請交保，強調沈慶京狀況不太好，與上一次的症狀不同，「他每次身體的狀況都不一樣，希望能夠聲請具保停押，基於人道考量，法官要慎重調查，最後當然還是尊重法院的決定。」而台北看守所證實，沈慶京確實於下午身體不適，經過送醫診療後，晚間已押返所內，所方將持續注意沈慶京的身體狀況，並提供妥適醫療資源。