看好聯準會下週即將降息！美股早盤主要指數齊揚　道瓊漲逾200點

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美國在本週一系列通膨與經濟數據出爐後，投資人益發肯定美國聯準會（Fed）下週即將降息，受此激勵，美股13日早盤各主要指數齊聲上漲，截至寫稿時間為止，道瓊工業指數上漲293.43點、約0.71％；標普500指數上漲28.8點、約0.51％；那斯達克指數上漲86.42點、約0.49％；費城半導體指數上漲53.08點、約1.08％。根據《CNBC》報導，華爾街已經將目光轉移到下週的聯準會政策會議，且交易員普遍相信聯準會將降息25個基點，本週公布的各項數據似乎也支持這個推論。策略師格林豪斯（Dan Greenhaus）表示，總體來說，美國消費者和經濟繼續表現良好，企業的利潤繼續高於預期，雖然之前人們對AI的疑慮，造成一些科技公司的股票遭到拋售，但是如今已經反彈，且反彈似乎完全合理，因為這些擔憂並沒有擴大。密西根大學消費者調查顯示，9月消費者信心有所改善，且對一年後的通膨預期為2.7％，這是2020年12月以來的最低水準，顯示市場對於通膨受到控制已經越來越有信心。