最低工資9升！特教加給「凍漲32年」　全教總喊話教育部調整待遇

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明年迎來9漲最低（基本）工資，不過特教教師的職務加給卻已維持32年的1800元，全國教師工會總聯合會今（13）日提到，國內特殊教育的發展日趨多樣，呼籲教育部盡早調升金額。民進黨立委郭昱晴表示，在近5年內的特教生人數已從8萬多人上升至10萬多人，成長幅度超過20%，若要填補持續的教師缺口，得先平衡各項教師加給。全教總在今日召開的記者會上提到，爭取在民國104年《教師待遇條例》當中改列特教津貼成為具有「職務加給」性質特教加給，也以專業加給取替恩給式的津貼，使得特教加給的核給具備正當性與必要性，顯示對於特教教師專業的認可與尊重，不過回溯特民國81年特教津貼調整至1800元以來，不論是從特教教師的工作面向或從物價與薪資待遇的面向來看，32年之間都有大幅的變更，特教加給卻仍不動如山至今未再調整金額。全教總表示，特教教師的工作內容32年以來，隨著國內特殊教育的發展日趨細緻、持續推展普特（普通教育、特殊教育）共融，導致特教教師的持續堆疊繁重的工作，除了本職的教學工作，各類繁雜的文書報表作業量倍增，還需兼任心評鑑定工作，不過相較工作量的倍增與過量，不動如山的特教加給更顯諷刺。全教總指出，若從物價與薪資待遇的面向而言，不僅物價早已翻漲數倍，薪資更是多次調升，就以最低（基本）工資為例，民國81年的每月1萬2365元，等到明年則將調升至2萬8590元，調幅足足相差131%，相較特教加給32年以來的不動如山，凸顯出特教教師的合理待遇遭到長年忽視，打擊教學現場的士氣，不利專業師資的留才久任。全教總呼籲，教育部應該盡速調升特教加給，要以理性務實的態度參照民國81年以來的最低（基本）工資調升幅度，合理調升特教加給的金額，落實尊重專業與提供合理待遇的正向作為，以利特教師資的留才久任，確保特殊生受教權益。郭昱晴指出，「教育現場的師資人才困境，已是複合式問題。」她說近年儘管各個縣市放寬員額控管、大開正式教師缺，但因教師待遇未能合理調整，而在誘因不足之下，師資缺額問題逐年提升，其中原本就因加給低、事情多而依靠代理教師支撐的特殊教育領域，更是提早出現「教師荒」，比如教師選聘網上，就有38筆尚未找到特教老師職缺，甚至開到20招，就連台北市也有多間學校尚未招滿。郭昱晴指出，在近5年內的特教生人數已由8萬多人上升至10萬多人，成長幅度超過20%。然而特教師加給相較一般教師的導師費加給3000元只有1800元，不僅成為各項職務加給當中的最低者，也已長達32年未曾調整金額，若是沒有特教教師證的教師，甚至只能領到600元。郭昱晴表示，招不到老師的情況之下，只能要求正式教師超鐘點支援，不過支給數額也是偏低、缺乏誘因，而且錢少事多，無論正式或代理、一般或特教，教師只能靠著燃燒熱情服務教育，若要改善當今教育現場人才荒的問題，必須調整教師各項加給的平衡，防止人才持續流失。全教總說明，針對與行政加給同屬《教師待遇條例》第13條「職務加給」性質的導師與特教職務加給，皆在歷次的調薪遭到忽略，出現未能比照主管職務加給隨著調薪調升的問題，因此呼籲教育部應該從速建構合理的加給定期調整制度，別讓職務加給存在厚此薄彼的現象。