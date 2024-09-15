周星馳無厘頭搞笑在台灣曾吃癟！34年前中秋節扮《賭聖》才爆紅

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周星馳在《賭聖》裡以特異功能搓牌，成為膾炙人口的橋段。（圖／摘自YouTube）

▲《賭聖》在台上映時，不少西片戲院也加入。（圖／記者蘇詠智攝影）

▲《忍者龜》台灣放映的是國語配音版本，所有變種烏龜都被改了中文名字。（圖／摘自IMDb）

▲《忍者龜》國語配音取得國片資格，才能在20多家戲院聯映。（圖／記者蘇詠智攝影）

▲《忍者龜》雖在北美賣座開大紅盤，台灣票房卻不敵香港喜劇。（圖／摘自IMDb）

▲湯姆漢克斯與梅格萊恩首度合作的《跳火山的人》，台灣票房也不理想。（圖／記者蘇詠智攝影）

香港巨星周星馳，和台灣的緣分最是奇妙：在他還只是港劇的潛力小生及兒童節目主持人時，是台灣的金馬獎首先頒給他最佳男配角、肯定他在大銀幕的演技實力，讓他片約瞬間暴增，知名度更上好幾層樓；然而當他的「無厘頭」搞笑片在香港連創票房佳績、觀眾趨之若鶩，台灣的影迷卻又反應冷淡。直到民國79年（1990）的教師節＆中秋節檔賣座大戰，他領銜主演的《賭聖》在台大勝全美票房破億的《忍者龜》，他在台灣片商眼中才從中牌港星晉升為大牌紅星。周星馳不按牌理出牌的獨特搞笑方式，人稱「無厘頭」，是他先在港劇演出時樹立的個人路線，之後也在喜劇電影中繼續此種風格。當他以李修賢主演的《霹靂先鋒》入圍金馬獎最佳男配角時，台灣沒幾個人知道他是何方神聖，對手《七小福》的林正英、《校樹青青》金塗，都是資深許多的老將，看好他們勝出的人更多，不過當得獎者的名字宣佈，無人熟識的周星馳以黑馬姿態爆冷勝出，頓時使他成了娛樂圈關注的焦點之一，片約也如雪花飛來，讓他終於從電視男星，成為曝光率頗高的電影明星。香港觀眾對於周星馳的「無厘頭」搞笑，從在港劇時期就很喜愛，到了大銀幕上威力翻倍，他和吳君如合演的《望夫成龍》香港票房飆破1300萬港幣，被視為2線卡司立大功的賣座奇蹟，來到台灣上映，竟然有戲院不到一週就下片，落差相當大。接下來周星馳的幾部電影，他或是主角之一，或是由他領銜，台灣的迴響都與香港有段差距，他在台灣的知名度確實也提高，更多人印象中他「在香港很紅，在台灣只是還好而已」。不過人的運氣一來，城牆都擋不住，因為周潤發與劉德華合作的《賭神》在香港與台灣都創下華人電影年度賣座冠軍，有編導靈機一動，找周星馳主演諧諷《賭神》的《賭聖》，他在片中的絕技則是透過特異功能搓牌。香港上映後，票房一路開高走高，當各方已經為周星馳的賣座吸引力大為吃驚，更讓人震撼的消息來了：《賭聖》在香港竟超越了《賭神》的最高票房，周潤發的賣座之王位子坐不滿一年，居然被周星馳輕易超越。原本台灣片商對於《賭聖》，一看是周星馳主演，興致還不很大，等到《賭聖》在香港賣座創紀錄後，變成各方爭搶，最後是敲定在教師節與中秋節檔來台上映。但此時，市場上出現一個強勁的大對手：嘉禾投資拍攝卻在美國超熱賣的《忍者龜》。《忍者龜》根據美國漫畫改編，3月在北美上映即開出票房大紅盤、穩坐賣座冠軍，成了歷來香港電影公司投資拍攝的西片中成績最出色的一部，相關新聞馬上在台港熱燒，雖然台灣也拖到9月底才上映，觀眾早已耳熟能詳，也早就迫不及待想瞧瞧4隻變種烏龜到底如何征服全美廣大的觀眾。嘉禾對《忍者龜》也寄予厚望，為了避免因全片講英語、被打入「西片」，在台北市最多只能4家戲院上映，不惜將全片改配國語，以出品方是華人公司以及片中演員以華人佔大多數（4隻龜據稱都是華人武行套進烏龜裝來飾演），爭取到國片的資格，得以在北市20多家戲院盛大聯映，片中本來叫達文西、米開朗基羅、拉斐爾、多納泰羅的忍者龜，也在國語版分別成了藍天使、柳丁花、紅豆冰和紫水晶（但牠堅持要叫自己紫葡萄），如果有觀眾還記得這些中文名字，表示當年應該看過國語配音版本。到了《賭聖》和《忍者龜》上映的日子，除了國片院線外，兩部片都各自網羅了外片戲院加入，票房之爭顯得更加熱鬧，結果是《賭聖》終於讓周星馳揚眉吐氣，從上映首日就明顯超越《忍者龜》，奪下該檔國片賣座冠軍。儘管比起《賭神》在台灣的票房還有大段差距，已經是周星馳最風光的一回，他也從此讓台灣大多數的觀眾對他的「無厘頭」搞笑不再排斥，也能像香港觀眾一樣欣賞。中秋節周星馳打忍者龜戰況激烈，外片方面大片較缺，然而竟有「經典銀幕情侶檔」湯姆漢克斯加梅格萊恩的電影登場，無奈是他們兩人首度搭檔的《跳火山的人》，就算梅格分飾3角，和湯姆漢克斯之間的火花都還好，票房也拉抬不起來。出人意表的是，兩人再度攜手的《西雅圖夜未眠》，從頭到尾沒有太多對手戲，火花卻比一整部《跳火山的人》強烈好幾倍，也成功在台灣的中秋節檔締造熱烈票房，但那卻是《跳火山的人》上映3年後的事了。