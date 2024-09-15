周子瑜不為人知5件事！13歲赴韓當練習生　女神竟是搞笑製造機

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▲周子瑜幼年時期就非常可愛，並對舞蹈產生濃厚興趣。（圖／IG thinkaboutzu）

▲TWICE原先只開放7名練習生出道，但周子瑜卻憑藉自身努力讓娛樂公司為她加開名額。（圖／IG thinkaboutzu）

▲周子瑜20歲時擊敗各國勁敵，奪下年度百大美女冠軍，成為全球公認的美女。（圖／IG thinkaboutzu）

▲周子瑜的運動細胞非常發達，曾在《偶像明星運動會》中完美表演射箭。（圖／MBCentertainment YouTube）

▲周子瑜每次上綜藝節目，總是因為太搞笑而成為全場焦點。（圖／翻攝自Twice能量應援站）

韓國超強女團TWICE的忙內（意指：老么）台籍成員周子瑜，近期發行了首張SOLO專輯〈abouTZU〉，讓不少粉絲非常高興。《NOWnews今日新聞》特別整理周子瑜的5件小事，擁有超高顏值和姣好身材的她，因為總是「神回覆」而被封為搞笑製造機。而她不僅13歲就因為長相清秀而被JYP挖掘，成功成為練習生，還非常擅長運動，不管是射箭還是滑板，通通難不倒她，而火遍全球的周子瑜，更在2015年獲選美國電影網站TC Candler的「年度百大美女」第13名，可說是美貌與實力兼具的美女。出生於台南的周子瑜，從小就喜歡跳舞，更是在幼年時期就開始學習芭蕾，更持續參加相關社團，精進自己，2012年時更因為深厚的舞蹈功力而被JYP的星探相中，從此開始踏入韓國演藝圈，經過3年培訓，終於順利以TWICE成員順利出道。但事實上，周子瑜出道過程並不順利，當時JYP娛樂公司在2015年時，推出了實境秀《SIXTEEN》，並決定在16名練習生中，選出7名最有潛力的新星出道，而當時周子瑜並沒有被選入出道名單，但卻因為努力不懈的精神而備受觀眾喜愛，因此娛樂公司也決定增加名額，讓子瑜成為TWICE的成員之一。而周子瑜的美貌，雖然不是一眼驚豔，但卻十分耐看，擁有清純不誇張的眼型和美女必備的瓜子臉，這也讓她成功在2015年時，首度獲選美國電影網站TC Candler的「年度百大美女」第13名，成為排名最前面的台灣女星，而在周子瑜20歲時更是擊敗各國勁敵，奪下年度百大美女冠軍，成為全球公認的美女。周子瑜厲害的除了顏值以外，還有超強的運動細胞，她曾拍過一支寶礦力廣告，該影片中有她與團員們一同滑滑板的片段，而在花絮中，當團員們都還在練習如何平衡時，周子瑜卻直接站在滑板上，熟練地自由移動，相當厲害；不只如此，她還曾經參加運動實境節目《偶像明星運動會》，在節目中優雅射箭，更在2019年時4箭正中紅心，讓團員們相當驚訝。來自台灣的周子瑜，也繼承了台灣人直率的個性，雖然總是正經回應問題，但卻總是喜感十足，先前她參與綜藝節目《認識的哥哥》中被問到：「最想和誰同桌？」沒想到子瑜在認真思考片刻後竟只回了3個字：「無所謂。」讓原先期待的眾人哭笑不得；而她在《拜託了冰箱》中更是被主持人套話，當被問到她是否會偷吃其他團員的食物時，她立刻回應：「我不做這種事。」沒想到下秒就被套路，不小心脫口其他成員會偷吃，慌張的表情讓在場的來賓都笑翻。