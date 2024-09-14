大谷翔平榮獲「最佳形象」運動員第一名！帶給日本粉絲夢想與感動

大谷翔平又獲獎了！美國職棒大聯盟(MLB）洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，近期榮獲日本民眾肯定，他獲得「最佳形象」運動員綜合排行第一名，大谷不但具有「智慧」，還能夠帶給球迷「很有精神力」，加上他的表現驚人，可以帶給球迷夢想跟感動，因此整體來看，他排名所有日本運動員榜首，可說是實至名歸。大谷翔平今年完成歷史球季，目前47轟48盜，就快完成「50轟50盜」的神奇表現。
水原一平案重創形象 大谷反而聲勢更高
大谷可說是史上最強運動員也不為過，不但他在美國職棒創造多項紀錄，私底下大谷的個性，為人處世，都有他一定的道理，當然他也不是那種「乖乖牌」運動員，懂得跟隊友打交道，捉弄他人，以聰明才智，獲得他人賞識。
根據日本媒體《The Answer》報導，大谷在8月的一項調查中，不但排名第一，更在「智慧」、「精神力」、「帶給人們夢想與感動」的運動員票選上，都是排第一，因此他也是綜合項目評比第一的運動員，符合最佳的企業形象，也符合廣告需求。
這項調查以廣告明星為主題，主要針對運動員認知度，還有好感度去調查，總共有29項目，針對15到59歲的男女性做調查，大谷翔平果然排名第一。
以整體運動員排名來看，大谷翔平排名第一，第二名為在巴黎奧運標槍女子金牌好手北口榛花，第三名為日本男排帥哥西田有志，第四名也是排球帥哥石川祐希，第五名男排好手高橋藍也入選。
此外，日本桌球女子好手早田希娜，在最清爽運動員票選第一，北口則是拿到最開朗運動元第一名，西田有志為最具有爆發力運動員排名第一。
雖然此調查的對象大多是東京首都圈與在京阪神區域的15到59歲男女性進行調查，但大谷人氣不減，依舊是粉絲心中最棒的運動員代表。
日本最
1位：大谷翔平（棒球）
2位：北口榛花（田徑）
3位：西田有志（排球）
4位：石川祐希（排球）
5位：高橋藍（排球）
6位：藤波朱理（角力）
7位：井上尚弥（拳擊）
8位：岡慎之助（體操）
9位：玉井陸斗（游泳）
10位：河村勇輝（籃球）
以上資料：NOWnews運動中心
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大谷可說是史上最強運動員也不為過，不但他在美國職棒創造多項紀錄，私底下大谷的個性，為人處世，都有他一定的道理，當然他也不是那種「乖乖牌」運動員，懂得跟隊友打交道，捉弄他人，以聰明才智，獲得他人賞識。
根據日本媒體《The Answer》報導，大谷在8月的一項調查中，不但排名第一，更在「智慧」、「精神力」、「帶給人們夢想與感動」的運動員票選上，都是排第一，因此他也是綜合項目評比第一的運動員，符合最佳的企業形象，也符合廣告需求。
這項調查以廣告明星為主題，主要針對運動員認知度，還有好感度去調查，總共有29項目，針對15到59歲的男女性做調查，大谷翔平果然排名第一。
以整體運動員排名來看，大谷翔平排名第一，第二名為在巴黎奧運標槍女子金牌好手北口榛花，第三名為日本男排帥哥西田有志，第四名也是排球帥哥石川祐希，第五名男排好手高橋藍也入選。
此外，日本桌球女子好手早田希娜，在最清爽運動員票選第一，北口則是拿到最開朗運動元第一名，西田有志為最具有爆發力運動員排名第一。
雖然此調查的對象大多是東京首都圈與在京阪神區域的15到59歲男女性進行調查，但大谷人氣不減，依舊是粉絲心中最棒的運動員代表。
日本最
1位：大谷翔平（棒球）
2位：北口榛花（田徑）
3位：西田有志（排球）
4位：石川祐希（排球）
5位：高橋藍（排球）
6位：藤波朱理（角力）
7位：井上尚弥（拳擊）
8位：岡慎之助（體操）
9位：玉井陸斗（游泳）
10位：河村勇輝（籃球）
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