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大谷翔平榮獲「最佳形象」運動員第一名！帶給日本粉絲夢想與感動

記者吳政紘/綜合報導

▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平受到不少球迷支持，榮獲最佳形象運動員獎項。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平受到不少球迷支持，榮獲最佳形象運動員獎項。（圖／美聯社／達志影像）
大谷翔平又獲獎了！美國職棒大聯盟(MLB）洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，近期榮獲日本民眾肯定，他獲得「最佳形象」運動員綜合排行第一名，大谷不但具有「智慧」，還能夠帶給球迷「很有精神力」，加上他的表現驚人，可以帶給球迷夢想跟感動，因此整體來看，他排名所有日本運動員榜首，可說是實至名歸。大谷翔平今年完成歷史球季，目前47轟48盜，就快完成「50轟50盜」的神奇表現。

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大谷可說是史上最強運動員也不為過，不但他在美國職棒創造多項紀錄，私底下大谷的個性，為人處世，都有他一定的道理，當然他也不是那種「乖乖牌」運動員，懂得跟隊友打交道，捉弄他人，以聰明才智，獲得他人賞識。

根據日本媒體《The Answer》報導，大谷在8月的一項調查中，不但排名第一，更在「智慧」、「精神力」、「帶給人們夢想與感動」的運動員票選上，都是排第一，因此他也是綜合項目評比第一的運動員，符合最佳的企業形象，也符合廣告需求。

這項調查以廣告明星為主題，主要針對運動員認知度，還有好感度去調查，總共有29項目，針對15到59歲的男女性做調查，大谷翔平果然排名第一。

以整體運動員排名來看，大谷翔平排名第一，第二名為在巴黎奧運標槍女子金牌好手北口榛花，第三名為日本男排帥哥西田有志，第四名也是排球帥哥石川祐希，第五名男排好手高橋藍也入選。

此外，日本桌球女子好手早田希娜，在最清爽運動員票選第一，北口則是拿到最開朗運動元第一名，西田有志為最具有爆發力運動員排名第一。

雖然此調查的對象大多是東京首都圈與在京阪神區域的15到59歲男女性進行調查，但大谷人氣不減，依舊是粉絲心中最棒的運動員代表。

▲美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平，今（12）日在對芝加哥小熊隊的比賽中，首打席就敲出本季第47號全壘打。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平，不管自在美日台三地都很受歡迎。（圖／美聯社／達志影像）
日本最

1位：大谷翔平（棒球）

2位：北口榛花（田徑）

3位：西田有志（排球）

4位：石川祐希（排球）

5位：高橋藍（排球）

6位：藤波朱理（角力）

7位：井上尚弥（拳擊）

8位：岡慎之助（體操）

9位：玉井陸斗（游泳）

10位：河村勇輝（籃球）


以上資料：NOWnews運動中心


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