大谷翔平榮獲「最佳形象」運動員第一名！帶給日本粉絲夢想與感動

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▲美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平，不管自在美日台三地都很受歡迎。（圖／美聯社／達志影像）

大谷翔平又獲獎了！美國職棒大聯盟(MLB）洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，大谷可說是史上最強運動員也不為過，不但他在美國職棒創造多項紀錄，私底下大谷的個性，為人處世，都有他一定的道理，當然他也不是那種「乖乖牌」運動員，懂得跟隊友打交道，捉弄他人，以聰明才智，獲得他人賞識。這項調查以廣告明星為主題，主要針對運動員認知度，還有好感度去調查，總共有29項目，針對15到59歲的男女性做調查，大谷翔平果然排名第一。以整體運動員排名來看，大谷翔平排名第一，第二名為在巴黎奧運標槍女子金牌好手北口榛花，第三名為日本男排帥哥西田有志，第四名也是排球帥哥石川祐希，第五名男排好手高橋藍也入選。雖然此調查的對象大多是東京首都圈與在京阪神區域的15到59歲男女性進行調查，但大谷人氣不減，依舊是粉絲心中最棒的運動員代表。日本最1位：大谷翔平（棒球）2位：北口榛花（田徑）3位：西田有志（排球）4位：石川祐希（排球）5位：高橋藍（排球）6位：藤波朱理（角力）7位：井上尚弥（拳擊）8位：岡慎之助（體操）9位：玉井陸斗（游泳）10位：河村勇輝（籃球）以上資料：NOWnews運動中心