2024濱海韶光季登場！熱氣球繫留等7大活動 時間、交通資訊一次看

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▲「2024濱海韶光季」熱氣球繫留體驗，於9月14-15日兩天的上午5：30-7：30搭乘。（圖／取自台南旅遊網官網）

▲「2024濱海韶光季」場域圖與音樂會卡司（圖／取自台南旅遊臉書）

▲「2024濱海韶光季」自行車韶光之旅活動路線圖（圖／取自台南旅遊網官網）

▲「2024濱海韶光季」交通管制及周邊停車資訊（圖／取自台南旅遊網官網）

▲「2024濱海韶光季」大眾運輸交通資訊（圖／取自台南旅遊臉書）

▲「2024濱海韶光季」9/14 公車班次（圖／取自台南旅遊網官網）

▲「2024濱海韶光季」9/15公車班次（圖／取自台南旅遊網官網）

台南將軍漁港7月剛舉辦完「將軍吼」活動，緊接著，「2024濱海韶光季」也將於9月14日至15日登場，共有7大活動，包含熱氣球繫留體驗、光雕音樂會、韶光市集、濱海集章巡禮、夕陽不插電音樂會、自行車韶光之旅、濱海小旅行等。《NOWnews今日新聞》整理七大活動亮點，以及交通資訊等一次看。：9月14-15日上午5：30-7：30搭乘：每日提供2組熱氣球繫留體驗約80人(依當日現場狀況及氣候條件調整繫留人數)，採現場報名，購票時間為每日上午4：30-7:30(完售為止)，費用每人500元。參加濱海小旅行可免費獲得當日熱氣球繫留體驗搭乘券(限量16張)。現場憑8月1日～9月15日臺南住宿收據證明，可優先購買搭乘券，每人限持1張發票購買2張搭乘券，每日限量20張，不得重複使用。※如天候因素未達操作熱氣球條件，將調整為開放民眾體驗噴火器、熱氣球walk-in活動等備案。：9月14日19:00-20:50(光雕秀15分鐘)▪️19：00-20：10 暖場活動▪️20：10-20：20 市長及貴賓致詞/啟動儀式▪️20：20-20：35 熱氣球光雕秀▪️20：35-20：50 熱氣球拍照：9月14日、9月15日 08:00-16:00七股職人邂逅 9月14日、9月15日 08：00-17：00漁港鄉村生活 9月14日、9月15日 08：00-16：30※目前兩場都已額滿： 9月14日 13:30-21:00、9月15日 13:30-18:00活動現場除了20攤美食市集，將軍漁港觀光海樓在地店家也有美味的海鮮及各式小吃。完成濱海集章巡禮或自行車韶光之旅的集章任務，可獲得市集券，民眾可持市集券至活動現場美食市集及觀光海樓在地店家折抵消費。：9月14日-9月15日 15：30-18：0015:30-16:00 黃丞16:00-16:30 以薰16:30-17:00 游子揚17:00-17:30 Dolly之絃+葛宸羽 K bao17:30-18:00 somhevin▪️15:30-16:10 Mandy 悅樂（吉他自彈自唱）16:10-16:50 雨帆藝術樂團（長笛＋大提琴）16:50-17:30 海鷗的蛋（樂團）17:30-18:00 小益（吉他自彈自唱）：9月14日-9月15日 10：00-17：00自行車巡禮集點站集滿4個專屬戳章，可至活動服務台兌換鹽田冰棒及50元市集券1張(每日限量200份)：9月14日-9月15日 10：00-17：00前往指定地點集滿6個專屬戳章，可至活動服務台兌換50元市集券2張(每日限量500份)臺南在地14家旅宿、餐飲業及觀光工廠等業者響應本次活動，推出優惠好康內容，即日起-9/30民眾可憑活動相關文宣如海報或集章卡(電子或紙本)至配合優惠店家享優惠，實際優惠內容依店家公告為主。交通管制時段：9月14日 04:00-22:00、9月15日 04:00-19:00將軍漁港約2500格機車位、2950格汽車位、10格大型車位。第一停車場 (120格汽車)，第二停車場 (500格汽車，10格大型車)，機車停車場 (400格機車)▪️→ 黃9 → 新營站 →（路線1）61路 → 將軍漁港站（路線2）棕幹線 → 佳里站→ 藍10、藍20 → 將軍漁港站→ 橘9、橘9-1 → 佳里站→ 藍10、藍20 → 將軍漁港站→ 新營站 →（路線1）61路 → 將軍漁港站（路線2）棕幹線 → 佳里站→ 藍10、藍20 → 將軍漁港站→ 善化轉運站 → 橘幹線 → 佳里站 → 藍10、藍20 → 將軍漁港（路線1）臺南火車站(北站) → 藍幹線 → 佳里站 → 藍10、藍20 → 將軍漁港站（路線1）臺南火車站(南站) → 99路 → 七股鹽山站 → 藍20 → 將軍漁港站• 麻豆轉運站 → 橘幹線、橘9-1 → 佳里站 → 藍10、藍20 → 將軍漁港站•新營轉運站 → 棕幹線、橘9、橘9-1 → 佳里站→ 藍10、藍20 → 將軍漁港站•臺南轉運站 →（路線1）藍幹線 → 佳里站 → 藍10、藍20 → 將軍漁港站（路線1）99路 → 七股鹽山站 → 藍20 → 將軍漁港站