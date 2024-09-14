中波台維斯盃／網壇名將盧彥勳暌違8年重返中華隊！接總教練重任

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▲中波台維斯盃兩天上午11點開打。(圖/中波台維斯盃)

2024中波台維斯盃世界一級賽事（2024 Davis Cup World Group I - TPE vs BIH），中華隊主場迎戰波士尼亞與赫塞哥維納，已進行抽籤記者會，雙方將在本週末於臺北市網球中心進行五戰三勝制對決，爭取明年晉升世界組總決賽資格戰的席位，中華隊今年由臺灣男網精英全部出擊，除了盧彥勳首度出任總教練之外，臺灣男網一線球員全部到齊，包括曾俊欣(單打世界第123)、許育修(單打世界第184 &雙打世界第280)、吳東霖(單打世界第318)、黃琮豪(雙打世界第354)、何承叡(雙打世界第130)。中華隊的對手波士尼亞，則是在今年2月從升降賽客場以3比1打敗保加利亞後，成功晉升為世界一級球隊，這次波士尼亞來勢洶洶，由32歲一哥、個人世界排名最高曾到世界第23的祖赫(Damir Dzumhur，世界第86)領軍，再加上法蒂奇(Nerman Fatic，世界第267)、巴西奇(Mirza Basic，世界第579)、內迪奇(Andrej Nedic，世界第738) 和布爾基奇(Tomislav Brkic，無排名)，其中32歲一哥祖赫自然是最難對付的球員，他擁有在澳網、法網和美網五度打進大滿貫男單第三輪的紀錄，也是波士尼亞史上首位站上奧運賽場的球星。波隊對本次比賽相當重視，早在上週五（6日）就抵臺備戰，除了調整時差也適應場地。經過抽籤後，今(14)日11點開戰，自2016年後重返台維斯盃代表隊的總教練盧彥勳透露，「會接下這個任務，主要思考的是能不能幫到這個團隊，並沒有思考到個人，把帶隊當做是第一次也是最後一次來帶。接下這個職位，除了先清楚了解選手的狀態之外，也希望可以給年輕選手一個努力的方向，他們都是放下職業賽而回到臺灣效力，也希望他們回來代表隊都能獲得被重視的榮譽感，也要謝謝網協的支持，這次包括陪練、防護員甚至是心理醫師都很完備，選手狀況也都很正常，期待能有好的表現。」對於跟波士尼亞之戰，過去曾跟波隊前三單打都有交手紀錄的曾俊欣說：「很榮幸再度代表國家比賽，我過去跟他們的前三單打都有過交手紀錄，其中周六第一場對上的巴西奇，我曾經兩次贏過他(2021年)，他的發球蠻強的，但在底線步法和節奏沒那麼好，如果控制在底線對打勝率會比較高；但波隊一哥祖赫的打法跟我比較類似，底線變化很多也有許多不同的武器。」第二場單打的吳東霖也說：「對他們狀況還算是有了解，大約知道他們的武器，我會用正面的心情上場，接著就看屆時臨場的表現來爭取勝利。」