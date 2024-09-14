黑色星期五咖啡買一送一！7-11可寄杯美式6折　全家拿鐵10元多1杯

中秋節4大超商優惠！今起美式、拿鐵買一送一　7-11咖啡6折可寄杯

記者鍾怡婷/綜合報導

▲4大超商推出中秋節限定優惠，7-11中秋節寄杯美式低於6折優惠，還有門市濃萃美式4杯100元。（圖／7-11提供）
▲4大超商推出中秋節限定優惠，7-11中秋節寄杯美式低於6折優惠，還有門市濃萃美式4杯100元。（圖／7-11提供）
中秋節要來了！今（2024）年雖然沒有連假，但仍有不少返鄉潮，開車回家前先來杯咖啡提神！4大超商推出中秋節限定優惠，7-11中秋節寄杯美式低於6折優惠，還有門市濃萃美式4杯100元、濃萃拿鐵3杯100元；全家霜淇淋買一送一外，還有冰磚拿鐵10元多一杯；美廉社推出美式、拿鐵買一送一優惠。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡7-ELEVEN

📍門市｜9月12日至9月17日（會員限定）
◾濃萃美式4杯100元，5折（原價50元、特價25元）
◾濃萃拿鐵3杯100元，5.5折（原價60元、特價33元）
◾英式紅茶4杯100元，7.1折（原價35元、特價25元）
◾黑糖珍珠撞奶2杯100元，8.3折（原價60元、特價50元）

▲7-11中秋節「秋饗食光會員活動」，咖啡優惠有濃萃美式4杯100元、濃萃拿鐵3杯100元。（圖／7-11提供）
▲7-11中秋節「秋饗食光會員活動」，咖啡優惠有濃萃美式4杯100元、濃萃拿鐵3杯100元。（圖／7-11提供）
◾指定商品滿250元折25元／500元折50元／750元折75元／1000元折110／ 2000元折220／ 3000元折330／4000元折440元／5000元折550元 單筆立折上限550元

◾購買指定商品結帳金額滿1000元送贈品兌換券，可選抽取式衛生紙一串或好來薄荷牙膏，以及3M牙線棒

📍APP｜即日起至9月17日
◾中杯精品拿鐵／中杯精品美式任選8杯520元，7.1折（原價90元、特價64元）
◾一顆檸檬青／一顆檸檬紅茶任選12杯520元，7.3折（原價60元、特價44元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶任13杯520元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾特大杯拿鐵11杯520元，6.9折（原價70元、特價48元）
◾特大杯美式15杯520元，5.8折（原價60元、特價35元）

▲7-11中秋節咖啡組合520元。（圖／7-11提供）
▲7-11中秋節咖啡組合520元。（圖／7-11提供）
📍APP｜即日起至9月30日
◾大杯美式4杯135元，7.5折（原價45元、特價34元）
◾大杯拿鐵4杯168元，7.6折（原價55元、特價42元）
◾珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶4杯180元，7.5折（原價60元、特價45元）
◾四季春青茶／英式紅茶4杯105元，7.5折（原價35元、特價26元）
◾中杯精品美式4杯240元，7.5折（原價80元、特價60元）
◾中杯精品拿鐵4杯270元，7.5折（原價90元、特價68元）
☑️活動期間購買以上指定咖啡並轉贈成功，可獲得厚乳拿鐵買1送1兌換連結。

▲7-11和GoShare合作，9月4日至9月13日APP寄杯有濃萃美式買20送20、厚乳拿鐵買20送10等案型，期限內兌換完畢抽Gogoro電動機車。（圖／業者提供）
▲7-11和GoShare合作，9月4日至9月13日APP寄杯有濃萃美式買20送20、厚乳拿鐵買20送10等案型，期限內兌換完畢抽Gogoro電動機車。（圖／業者提供）
🟡全家便利商店
📍門市｜9月11日起至9月15日（會員限定）
◾大杯冰磚拿鐵，5.7折（原價70元、特價40元）
◾搖搖茶吧特大冰荔枝貴妃紅茶，5.8折（原價65元、特價38元）
◾私品茶濃厚靜岡抹茶拿鐵，5.8折（原價65元、特價38元）

▲全家冰磚拿鐵、貴妃紅茶、靜岡抹茶拿鐵第二杯10元。（圖／全家提供）
▲全家冰磚拿鐵、貴妃紅茶、靜岡抹茶拿鐵第二杯10元。（圖／全家提供）
📍門市｜9月13日起至9月17日
◾霜淇淋買一送一，5折（原價49元、特價25元）
◾全家自有品牌菊花涼茶520ml買一送一，5折（原價30元、特價15元）
◾阿奇儂Ｘ鮮乳坊白巧戀乳雪糕買一送一，5折（原價40元、特價20元）
◾天然水610ml買一送一，5折（原價20元、特價10元）
◾曼陀珠葡萄糖珠買一送一，5折（原價22元、特價11元）

▲「全家康康5」自9月13日至9月17日限時五天。（圖／業者提供）
▲「全家康康5」自9月13日至9月17日限時五天。（圖／業者提供）
📍APP｜9月14日起至9月17日
◾中杯單品美式20杯1000元，6.3折（原價80元、特價50元）
◾中杯單品拿鐵18杯1000元，6.2折（原價90元、特價56元）
◾特濃美式6杯200元，6.1折（原價55元、特價34元）
◾特濃拿鐵5杯200元，6.2折（原價65元、特價40元）
◾私品茶 55元飲品（口味任選）6杯200元，6.1折（原價55元、特價34元）
◾私品茶 65元飲品（口味任選）5杯200元，6.2折（原價65元、特價40元）

▲全家特濃美式買6杯200元、特濃拿鐵5杯200元。（圖／全家提供）
▲全家特濃美式買6杯200元、特濃拿鐵5杯200元。（圖／全家提供）
▲全家中秋節寄杯咖啡優惠，單品20杯只要1000元。（圖／全家提供）
▲全家中秋節寄杯咖啡優惠，單品20杯只要1000元。（圖／全家提供）
📍APP｜限9月2日 10:00開賣
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）

▲全家周一單品日，單品咖啡第2杯9元。（圖／全家提供）
▲全家周一單品日，單品咖啡第2杯9元。（圖／全家提供）
🟡萊爾富
📍APP｜8月21日至9月17日
◾大杯美式99杯2399元，5.4折（原價45元、特價24元）
◾大杯拿鐵99杯2999元，5.5折（原價55元、特價30元）

▲萊爾富美式、拿鐵99杯優惠。（圖／萊爾富提供）
▲萊爾富美式、拿鐵99杯優惠。（圖／萊爾富提供）
🟡OK便利商店
📍門市｜9月17日起至9月20日
◾大杯莊園級美式買2送1，6.7折（原價45元、特價30元）
◾大杯莊園級拿鐵買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）
◾大杯濃厚莊園級美式買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）
◾大杯濃厚莊園級拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價44元）

▲OK超商美式、拿鐵買二送二只有一天。（圖／OK超商提供）
▲OK超商美式、拿鐵買二送二只有一天。（圖／OK超商提供）
🟡美廉社
📍門市｜9月13日至9月17日
◾大杯濃萃美式買1送1，原價50元、特價25元
◾大杯濃萃拿鐵買1送1，原價60元、特價30元

▲美廉社中秋檔期推咖啡及周末限時促銷優惠，咖啡5天限定優惠，濃萃系列美式或拿鐵同品項買一送一。（圖／美廉社提供）
▲美廉社中秋檔期推咖啡及周末限時促銷優惠，咖啡5天限定優惠，濃萃系列美式或拿鐵同品項買一送一。（圖／美廉社提供）

黑色星期五咖啡買一送一！7-11可寄杯美式6折　全家拿鐵10元多1杯

7-11中秋節拼了！獨家IP週邊買一送一：小魔女DoReMi、史努比都有

中秋節咖啡優惠！今起7-11美式20元、拿鐵28元　全家霜淇淋買1送1

限5天！7-11「中秋買一送一」冰棒13元　全家霜淇淋買一送一來了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載