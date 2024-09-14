中秋節烤肉「2地區會下雨」！最新颱風動態　葡萄桑生成時間曝光

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▲北部以及東半部今（14）日偶有局部短暫雨，中南部則是多雲時晴。（圖／NOWnews攝影中心）

▲菲律賓東方新的低壓擾動正在醞釀，預計最快下周一、二就會成為第14號「葡萄桑」颱風。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

▲南海至菲律賓東方海面仍為一個大低壓帶籠罩當中，下週熱帶性低氣壓TD16及TD17可能生成，甚至發展為颱風。（圖/林老師氣象站臉書）

中秋節假期今（14）日開始，由於今年沒有連假，許多人都預計在今天晚上進行烤肉活動，氣象專家吳德榮表示，今天北部及東半部偶有局部短暫陣雨，中南部則是多雲時晴。至於目前最新颱風動態，，民眾要隨時觀測天氣預報。吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」指出，吳德榮提到，；中秋節（17）日當天則無颱風影響，不過台灣東側有水氣移入，大台北、東半部雲量多，偶有局部短暫雨，西半部多雲時晴，午後山區偶有局部短暫陣雨。至於颱風現在最新動態，臉書粉專「台灣颱風論壇天氣特急」提到「貝碧佳颱風的路徑大致已經確定，週末通過日本琉球後奔向中國浙江，對台灣沒有直接影響，「台灣颱風論壇天氣特急」指出，這個熱帶系統必須要特別注意，，若有安排室外活動，未來幾天要再持續關注消息。氣象專家林得恩也在臉書粉專「林老師氣象站」貼文提到「南海至菲律賓東方海面仍為一個大低壓帶籠罩當中，大氣環境非常不穩定，提供非常有利於熱帶擾動天氣系統發展的溫床，