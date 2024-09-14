中秋節烤肉「2地區會下雨」！最新颱風動態　葡萄桑生成時間曝光

中秋節假期今（14）日開始，由於今年沒有連假，許多人都預計在今天晚上進行烤肉活動，氣象專家吳德榮表示，今天北部及東半部偶有局部短暫陣雨，中南部則是多雲時晴。至於目前最新颱風動態，貝碧佳颱風對台仍無直接影響，不過下週中秋節前後，第14號颱風「葡萄桑」很可能生成，且對台灣具有一定程度的威脅及影響，民眾要隨時觀測天氣預報。
吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」指出，今天北部及東半部偶有局部短暫降雨，中南部多雲時晴，午後近山區有局部陣雨或者雷雨，各地的氣溫為北部21至35度、中部23至35度、南部23至35度、東部21至35度。
吳德榮提到，明天、下週一（15、16日）「貝碧佳颱風」經過東海，撲向長江口，北部海面風浪增大，對台灣陸地沒有影響，各地轉多雲時晴，午後山區偶有局部短暫陣雨；中秋節（17）日當天則無颱風影響，不過台灣東側有水氣移入，大台北、東半部雲量多，偶有局部短暫雨，西半部多雲時晴，午後山區偶有局部短暫陣雨。
貝碧佳對台沒有影響！中秋節前後「葡萄桑」颱風可能生成
至於颱風現在最新動態，臉書粉專「台灣颱風論壇天氣特急」提到「貝碧佳颱風的路徑大致已經確定，週末通過日本琉球後奔向中國浙江，對台灣沒有直接影響，不過另一方面，菲律賓東方新的低壓擾動正在醞釀，很快的週末就會成為熱帶低壓，下週一、二就會成為第14號葡萄桑颱風。」
「台灣颱風論壇天氣特急」指出，這個熱帶系統必須要特別注意，綜合目前預報來看，對台灣具有一定程度的威脅及影響，時間點可能落在下週四到週末期間，但目前變數仍大，仍需幾天時間觀察，若有安排室外活動，未來幾天要再持續關注消息。
氣象專家林得恩也在臉書粉專「林老師氣象站」貼文提到「南海至菲律賓東方海面仍為一個大低壓帶籠罩當中，大氣環境非常不穩定，提供非常有利於熱帶擾動天氣系統發展的溫床，根據目前模擬狀況，就有熱帶性低氣壓TD16及TD17生成的訊號，且強度都有再增強為颱風的趨勢，最關鍵就是下週一是個觀察重點。」
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吳德榮提到，明天、下週一（15、16日）「貝碧佳颱風」經過東海，撲向長江口，北部海面風浪增大，對台灣陸地沒有影響，各地轉多雲時晴，午後山區偶有局部短暫陣雨；中秋節（17）日當天則無颱風影響，不過台灣東側有水氣移入，大台北、東半部雲量多，偶有局部短暫雨，西半部多雲時晴，午後山區偶有局部短暫陣雨。
貝碧佳對台沒有影響！中秋節前後「葡萄桑」颱風可能生成
至於颱風現在最新動態，臉書粉專「台灣颱風論壇天氣特急」提到「貝碧佳颱風的路徑大致已經確定，週末通過日本琉球後奔向中國浙江，對台灣沒有直接影響，不過另一方面，菲律賓東方新的低壓擾動正在醞釀，很快的週末就會成為熱帶低壓，下週一、二就會成為第14號葡萄桑颱風。」
「台灣颱風論壇天氣特急」指出，這個熱帶系統必須要特別注意，綜合目前預報來看，對台灣具有一定程度的威脅及影響，時間點可能落在下週四到週末期間，但目前變數仍大，仍需幾天時間觀察，若有安排室外活動，未來幾天要再持續關注消息。
氣象專家林得恩也在臉書粉專「林老師氣象站」貼文提到「南海至菲律賓東方海面仍為一個大低壓帶籠罩當中，大氣環境非常不穩定，提供非常有利於熱帶擾動天氣系統發展的溫床，根據目前模擬狀況，就有熱帶性低氣壓TD16及TD17生成的訊號，且強度都有再增強為颱風的趨勢，最關鍵就是下週一是個觀察重點。」