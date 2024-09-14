中秋消暑優惠／全家霜淇淋買一送一！7-11思樂冰、霜淇淋半價爽吃

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▲「全家康康5」自9月13日至9月17日限時五天。（圖／業者提供）

▲中秋節7-11百吉棒棒冰買5送5，還有現擠霜淇淋第二支半價。（圖／7-11提供）

▲使用OPENPOINT行動隨時取購買霜享券享「雪淋霜」，任選8件333元。（圖／7-11提供）

▲義美門市即起至9月16日前，門市IRIS&FRIENDS頂級冰淇淋買一送一。（圖／義美食品FB）

中秋節烤肉好熱！快揪親朋好友吃冰消消暑，《NOWnews》整理各通路冰品優惠，包括超夯的全家霜淇淋即起買一送一，阿奇儂白巧戀乳雪糕也半價；7-11則是有霜淇淋、思樂冰、酷聖石複合店3oz冰淇淋及霜淇淋通通買第二件半價，相當於7.5折優惠，還有百吉棒棒冰買5送5；義美食品門市則有指定盒裝冰淇淋買一送一，剛好跟好朋友分著吃！全家本週康康五優惠即起開跑，並且一路延長至9月17日中秋節，其中包含霜淇淋買一送一（不限支付方式），還有阿奇儂Ｘ鮮乳坊白巧戀乳雪糕、天然水買一送一等優惠。◾霜淇淋買一送一，5折（原價49元、特價25元）◾全家自有品牌菊花涼茶520ml買一送一，5折（原價30元、特價15元）◾阿奇儂Ｘ鮮乳坊白巧戀乳雪糕買一送一，5折（原價40元、特價20元）◾天然水610ml買一送一，5折（原價20元、特價10元）◾曼陀珠葡萄糖珠買一送一，5折（原價22元、特價11元）7-11即起至9月17日中秋節，門市享「雪淋霜」霜淇淋、思樂冰、酷聖石複合店3OZ冰淇淋及霜淇淋等，通通第二杯半價；即日起至9月30日，使用OPENPOINT行動隨時取購買霜享券享「雪淋霜」霜淇淋或酷聖石複合店冰品（2oz冰淇淋與酷聖石霜淇淋）任選8件333元。◾霜淇淋第2件5折，7.5折（原價49元、特價37元）◾思樂冰不限口味第2件5折，7.5折（以大杯為例，原價45元、特價34元）◾酷聖石複合店3oz冰淇淋第2件5折，7.5折（原價89元、特價67元）◾百吉棒棒冰（蘇打／乳酸）買5送5，5折（原價25元、特價13元）會員限定◾「雪淋霜」霜淇淋或酷聖石複合店冰品（2oz冰淇淋與酷聖石霜淇淋）任選8件333元。義美門市即起至9月16日前，門市IRIS&FRIENDS頂級冰淇淋買一送一（口味任選），包括草莓鮮乳，草莓果肉與鮮乳完美搭配，濃郁香氣不膩口；靜岡抹茶，日本靜岡抹茶加上鮮奶，濃郁抹茶香、綿密滑順不甜膩，抹茶控一定不能錯過；濃巧克力，香濃可可與鮮乳完美結合，巧克力小丁增加口感，濃郁又美味（限盒裝現售，每人限購3組，會員不再享95折）。