戴資穎曾痛到不能走！透露「隨時可能退役」　坦言已無法自在打球

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台灣羽球一姊「小戴」戴資穎12日在超級500系列香港羽球公開賽，16強賽面對印尼小將Putri Kusuma Wardani，卻因膝傷復發影響狀態，無奈中途宣布退賽。即將於今年退役的戴資穎，因傷勢困擾不確定能否打完本賽季，小戴在受訪時也坦言自己處於隨時可能退役的狀態。日前戴資穎在限時動態發文寫道：「其實有點不知道該不該堅持下去…真的謝謝大家給我的鼓勵，這一年來一直很煎熬，但也沒辦法呈現我想要的狀態，這就是運動的現實，終究有這麼一天。」戴資穎透露，自己的膝傷已經到了需要隨時依照當天狀況決定能否出賽的地步，「有時候真的不是那麼容易控制。」香港公開賽未能順利完賽，也在心裡留下了遺憾，小戴說：「我當然希望上場，所以仍做足準備，但是動起來並不是這麼理想。」一直以來，粉絲球迷都是戴資穎持續奮戰的最大動力，她也很感謝香港球迷的支持，很開心在場上見到為她加油吶喊的粉絲。只是被問到具體傷勢情況時，戴資穎無法給出明確的答案，她表示返台後需要做進一步評估，才能確定後續比賽狀況，因此中國公開賽是否會打，目前還是未知數。自巴黎奧運以來，戴資穎的膝傷始終影響著她的比賽表現，無法在五環殿堂展現最佳狀態。小戴坦言，自己已無法像過去一樣自在地打球，目前只能走一步算一步。戴資穎已明確表示，今年球季結束後將正式退役，年終總決賽可能成為她選手生涯的最終一役。