iPhone 16一堆人搶到「馬上原價賣出」！行家揭賺翻真相：太聰明

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲iPhone 16新機13日在官網開放預購，結果才剛開始網頁就大當機，不少人沒辦法第一時間搶購。（圖/蘋果官網）

▲網路上出現大量拋售剛搶到的iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max新機，且不少都是原價讓出，引起討論。（圖/Threads）

▲蘋果iPhone 16系列新機今年預購踴躍，由於升級不漲價，通訊行業者估計可以全盤接手iPhone 12以下的用戶換機潮。（圖/達志影像/美聯社）

蘋果iPhone 16系列新機在昨（13）日晚間8點正式開始預購，結果官網在一開始就流量超過上限，要輪流進入官網選購，讓許多人沒有辦法第一時間就搶到自己的手機，其中iPhone 16 Pro系列沙漠金不到5分鐘，第一批貨全部搶光，許多人都要排到10月之後。不過，就在大家都在哀嚎沒辦法上市當天就換新機時，，不過因為官網昨天卡住，許多人就在「Threads」貼文表示貼文曝光後，留言區卻出現許多奇妙的留言；甚至在臉書蘋果商品買賣區也有大量貼文讓大批網友感到不解表示釣出不少內行人回應、「有些不只刷卡賺回饋，原價讓很佛了，有的會加500、1000，還是有想第一批換機的人會買。」至於iPhone 16昨天的預購狀況，記者也實際在線上進行預購，，都是9月20日無法拿到新機的狀況，最快都是10月1日起跳；台南東區強強滾通訊行店長黃雅貞表示，，今年底至明年初會掀起近幾年最多新購iPhone的換機潮。