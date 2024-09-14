iPhone 16一堆人搶到「馬上原價賣出」！行家揭賺翻真相：太聰明

蘋果iPhone 16系列新機在昨（13）日晚間8點正式開始預購，結果官網在一開始就流量超過上限，要輪流進入官網選購，讓許多人沒有辦法第一時間就搶到自己的手機，其中iPhone 16 Pro系列沙漠金不到5分鐘，第一批貨全部搶光，許多人都要排到10月之後。不過，就在大家都在哀嚎沒辦法上市當天就換新機時，卻出現有大批人辛苦搶到首批手機卻原價讓出，讓不少人感到困惑，在社群引起討論。
辛苦搶到iPhone 16「馬上原價讓出」！真實理由太聰明
如果幸運搶到iPhone 16第一批的民眾，在9月20日就可以拿到新機，不過因為官網昨天卡住，許多人就在「Threads」貼文表示「到底怎麼搶到9月20第一天的啊....我只搶到10月中的哭哭」、「有人有搶到第一天的嗎？很多人都好輕鬆搶到，但我光進官網就過15分鐘了.....。」
貼文曝光後，留言區卻出現許多奇妙的留言「iPhone 16 Pro Max沙漠金第一天取貨喔，原價讓可以私訊」、「我這邊iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max有三支都第一天的，全部沙漠金，可原價讓歡迎私訊」；甚至在臉書蘋果商品買賣區也有大量貼文「iPhone Pro Max 256GB沙漠金9/20到貨，原價讓可一同取機，另外也有9/21的iPhone Pro Max 256GB，歡迎私訊。」
讓大批網友感到不解表示「都辛苦搶到首批了，怎麼還原價讓出，這什麼操作？」釣出不少內行人回應「信用卡回饋囉！我朋友超會搶，每年都搶兩支現賺五、六千元」、「每年都有人會搶來原價讓出哦！信用卡本身回饋很高的話，都是現賺的」、「搶手機賺信用卡的高回饋，其實蠻聰明的」、「有些不只刷卡賺回饋，原價讓很佛了，有的會加500、1000，還是有想第一批換機的人會買。」
iPhone 16預購超夯「這支5分鐘首批賣光」！業者看好換機潮
至於iPhone 16昨天的預購狀況，記者也實際在線上進行預購，7分鐘進入頁面時，iPhone 16 Pro沙漠金128GB的版本，首批早已經被搶購一空，都是9月20日無法拿到新機的狀況，最快都是10月1日起跳；而在10分鐘之後，iPhone 16 Pro Max沙漠金系列所有容量就已經首批完售，其中又以256GB最受到歡迎。
台南東區強強滾通訊行店長黃雅貞表示，預估開賣後，最受歡迎的機型還是會以iPhone 16 Pro以及iPhone 16 Pro Max為最大宗，新顏色「沙漠色鈦金屬」詢問度非常高，加上這次iPhone 16因為升級不加價非常的佛系，應該可以接手許多iPhone 12以下要換機的客戶，今年底至明年初會掀起近幾年最多新購iPhone的換機潮。
我是廣告 請繼續往下閱讀
如果幸運搶到iPhone 16第一批的民眾，在9月20日就可以拿到新機，不過因為官網昨天卡住，許多人就在「Threads」貼文表示「到底怎麼搶到9月20第一天的啊....我只搶到10月中的哭哭」、「有人有搶到第一天的嗎？很多人都好輕鬆搶到，但我光進官網就過15分鐘了.....。」
貼文曝光後，留言區卻出現許多奇妙的留言「iPhone 16 Pro Max沙漠金第一天取貨喔，原價讓可以私訊」、「我這邊iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max有三支都第一天的，全部沙漠金，可原價讓歡迎私訊」；甚至在臉書蘋果商品買賣區也有大量貼文「iPhone Pro Max 256GB沙漠金9/20到貨，原價讓可一同取機，另外也有9/21的iPhone Pro Max 256GB，歡迎私訊。」
讓大批網友感到不解表示「都辛苦搶到首批了，怎麼還原價讓出，這什麼操作？」釣出不少內行人回應「信用卡回饋囉！我朋友超會搶，每年都搶兩支現賺五、六千元」、「每年都有人會搶來原價讓出哦！信用卡本身回饋很高的話，都是現賺的」、「搶手機賺信用卡的高回饋，其實蠻聰明的」、「有些不只刷卡賺回饋，原價讓很佛了，有的會加500、1000，還是有想第一批換機的人會買。」
iPhone 16預購超夯「這支5分鐘首批賣光」！業者看好換機潮
至於iPhone 16昨天的預購狀況，記者也實際在線上進行預購，7分鐘進入頁面時，iPhone 16 Pro沙漠金128GB的版本，首批早已經被搶購一空，都是9月20日無法拿到新機的狀況，最快都是10月1日起跳；而在10分鐘之後，iPhone 16 Pro Max沙漠金系列所有容量就已經首批完售，其中又以256GB最受到歡迎。
台南東區強強滾通訊行店長黃雅貞表示，預估開賣後，最受歡迎的機型還是會以iPhone 16 Pro以及iPhone 16 Pro Max為最大宗，新顏色「沙漠色鈦金屬」詢問度非常高，加上這次iPhone 16因為升級不加價非常的佛系，應該可以接手許多iPhone 12以下要換機的客戶，今年底至明年初會掀起近幾年最多新購iPhone的換機潮。
更多「iPhone16蘋果發表會」相關新聞。