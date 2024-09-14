韓啦啦隊女神跳一半「胸部直接掉下來」！她微笑繼續跳　畫面詭異

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▲▼禹臣希兩片胸墊掉在上腹，她沒有中斷演出，待歌曲段落才迅速整理。（圖／Lunatic Soul YouTube）

▲孟潔應援到一半，不知小可愛掉到腹部，畫面滑稽。（圖／11點熱吵店YouTube）

21歲南韓職棒樂天巨人啦啦隊成員禹臣希（우신희）擁有鵝蛋臉、白皙皮膚，6月隨隊來台參加「辣年糕趴」，被PTT鄉民大讚身材惹火，不過日前她在公開活動表演，舞跳到一半，胸墊不小心滑落，正面出現「兩對胸部」，尷尬畫面在網路上瘋傳。禹臣希近日受邀至釜山加圖立大學演出，她一頭微卷黑長髮垂肩，穿白色小背心搭配牛仔窄裙，怎料，音樂才剛下，禹臣希的兩塊胸墊已經掉落至腹部上方，卡住的胸墊隨著大動作舞步晃動，看上去猶如三層贅肉，模樣詭異。不過禹臣希起初似乎對事故渾然不知，依舊賣力的和隊友跳排舞，臉上還掛著笑容，直到一首歌結束的空檔，她才走到其他成員後方，快速轉身把胸墊拉上來，但整理後的效果不太好，但禹臣希仍敬業地完成整段表演。「樂天女孩」孟潔在曾經在節目《11點熱吵店》透露，工作穿的球衣裡頭都會有一件小可愛，主要是怕球衣會透，某次，她跳完上半場，回到休息室竟發現，身上的小可愛整件掉落，當晚，收到許多球迷拍的照片，只見她的腹部出現詭異「三層肉」，像是發福，「那天小可愛鬆掉了，就掉到我的肚子這邊，大家覺得我怎麼變那麼胖！」「意外事故」發生當下，孟潔專注跳應援舞，渾然不知小可愛走位，「我完全不知道...想說應該沒有人會發現，而且球迷坐比較遠，應該拍不太到，沒想到，照片那麼明顯」，主持人沈玉琳笑說：「不小心還以為是糯米腸灌壞了！」