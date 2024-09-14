趙娟週8月應援2場！PTT點名安芝儇「收入比她高」：不如留在韓國

韓啦啦隊女神跳一半「胸部直接掉下來」！她微笑繼續跳　畫面詭異

記者楊穎軒／綜合報導

▲南韓啦啦隊女神禹臣希應援舞跳一半，胸墊不慎卡在肚子，畫面全Live放送。（圖／우신희 IG）
▲南韓啦啦隊女神禹臣希應援舞跳一半，胸墊不慎卡在肚子，畫面全Live放送。（圖／우신희 IG）
21歲南韓職棒樂天巨人啦啦隊成員禹臣希（우신희）擁有鵝蛋臉、白皙皮膚，6月隨隊來台參加「辣年糕趴」，被PTT鄉民大讚身材惹火，不過日前她在公開活動表演，舞跳到一半，胸墊不小心滑落，正面出現「兩對胸部」，尷尬畫面在網路上瘋傳。

我是廣告 請繼續往下閱讀
禹臣希近日受邀至釜山加圖立大學演出，她一頭微卷黑長髮垂肩，穿白色小背心搭配牛仔窄裙，怎料，音樂才剛下，禹臣希的兩塊胸墊已經掉落至腹部上方，卡住的胸墊隨著大動作舞步晃動，看上去猶如三層贅肉，模樣詭異。

不過禹臣希起初似乎對事故渾然不知，依舊賣力的和隊友跳排舞，臉上還掛著笑容，直到一首歌結束的空檔，她才走到其他成員後方，快速轉身把胸墊拉上來，但整理後的效果不太好，但禹臣希仍敬業地完成整段表演。

▲禹臣希兩片胸墊掉在上腹，她沒有中斷演出，待歌曲段落才趕緊整理。（圖／Lunatic Soul YouTube）
▲▼禹臣希兩片胸墊掉在上腹，她沒有中斷演出，待歌曲段落才迅速整理。（圖／Lunatic Soul YouTube）
▲禹臣希兩片胸墊掉在上腹，她沒有中斷演出，待歌曲段落才趕緊整理。（圖／Lunatic Soul YouTube）
孟潔整件小可愛脫落　她：當晚收到一堆照片

「樂天女孩」孟潔在曾經在節目《11點熱吵店》透露，工作穿的球衣裡頭都會有一件小可愛，主要是怕球衣會透，某次，她跳完上半場，回到休息室竟發現，身上的小可愛整件掉落，當晚，收到許多球迷拍的照片，只見她的腹部出現詭異「三層肉」，像是發福，「那天小可愛鬆掉了，就掉到我的肚子這邊，大家覺得我怎麼變那麼胖！」 

「意外事故」發生當下，孟潔專注跳應援舞，渾然不知小可愛走位，「我完全不知道...想說應該沒有人會發現，而且球迷坐比較遠，應該拍不太到，沒想到，照片那麼明顯」，主持人沈玉琳笑說：「不小心還以為是糯米腸灌壞了！」

▲孟潔小可愛掉到腹部，畫面滑稽。（圖／11點熱吵店YouTube）
▲孟潔應援到一半，不知小可愛掉到腹部，畫面滑稽。（圖／11點熱吵店YouTube）

最兇夢幻聯動！林襄、壯壯帶長輩同框　畫面暴力程度乘以10倍

不要罵火星人了！李珠珢沒有拔掉中華民國國旗　台灣人讚她很帶種

短今被男友要求「迷你裙不能穿安全褲」　崩潰大喊：出門壓力超大

S.H.E Hebe就是田馥甄？竟有一堆人以為不同人：她們不是雙胞胎嗎

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選