中國「養生月餅」加中藥引議！專家示警：視體質而定　未必都能吃

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中秋佳節將至，月餅可說是必備的點心，為了因應廣大消費群體需求，月餅口味也在不斷推陳出新。然而，近期有中國媒體針對當地所謂的「養生月餅」進行調查，發現這些宣傳方法五花八門、甚至還被部分商家宣稱有多重功效、具備治療作用的月餅，未必都如廣告所說那樣好，尤其是加了中藥之類的成分，專家提醒食用要特別留意。綜合《澎湃新聞》等中媒報導，隨著中秋節腳步臨近，中國網路上出現一些販賣「特殊口味」月餅的商家，包含用猴頭菇、堅果茯苓八珍、菊花決明子等中藥材當月餅餡料，還推出了靈芝、蟲草口味，聲稱含有人參原料的月餅也不在少數。報導指出，這些標榜養生的月餅，有的還會直接在官網主打「適合脾胃虛弱、需要補充營養的老年族群」等，其中最吸引消費者的，是一款號稱老人、小孩都適合吃的中藥月餅，有補五臟氣血、健脾胃助消化等多種功能，甚至還有降血壓、降血脂的功效。然而，報導引述多名中國醫學專家解析，這些月餅的營養度存疑，中國中醫科學院西苑醫院治未病中心主任張晉就說，是藥三分毒，如果是自己在家做月餅，還能根據自己的體質去選擇放什麼當食材，但把這些藥材放到一般大眾吃的月餅進行銷售，消費者就應謹慎選擇，而且月餅的糖分、油脂通常都較高，特殊族群還是少吃為妙。北京中醫藥大學中醫養生學研究所副研究員韓麗也表示，網路上販售的部分藥膳月餅，實際功效值得商榷，需要更多科學實驗來驗證其宣傳的準確性。以鐵皮石斛為例，雖有諸多健康益處，但並不適合所有體質的人，鐵皮石斛作為一味藥物，有其藥物偏性，體質偏熱或有相關疾病者就不宜服用，食用過多可能會加重濕熱症狀。中國中醫科學院西苑醫院治未病中心主任張晉也表示，就算是商家在月餅當中，添加了一些美容養顏補氣、提高免疫力的藥材，但分量終究不多，而且月餅一般都是中秋節才會吃，不是一個長期性的食物，所以也很難達到部份商家所宣傳的「降三高、減肥減脂」之類的效果。