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大谷翔平季後賽復出投球？ 教頭曝一切皆可能　道奇爭冠秘密武器

記者路皓惟/綜合報導

▲洛杉磯道奇日籍二刀流好手大谷翔平有望迎來大聯盟生涯首次季後賽，洛杉磯道奇總教練Dave Roberts回應大谷是否能在季後賽登板時表示：「任何事情都有可能發生。」此話引發外界對大谷在季後賽施展二刀流的期待。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇日籍二刀流好手大谷翔平有望迎來大聯盟生涯首次季後賽，洛杉磯道奇總教練Dave Roberts回應大谷是否能在季後賽登板時表示：「任何事情都有可能發生。」此話引發外界對大谷在季後賽施展二刀流的期待。（圖／美聯社／達志影像）
日籍二刀流好手大谷翔平準備迎來大聯盟生涯首次的季後賽，至於「投手大谷」有無機會在季後賽復出引起熱議。針對大谷是否有機會在季後賽登板，洛杉磯道奇總教練Dave Roberts表示：「任何事情都有可能發生。」這番話也引發外界對大谷在季後賽施展二刀流的期待，成為道奇爭冠的秘密武器。

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大谷在季後賽登板？ Roberts：不排除可能性

Roberts在接受《MLB Network》訪問時提到，「我一直認為應該保留一些彈性，對任何可能性保持開放。如果情況合適，大谷的身體狀況等多項條件都滿足了，那會是一件很棒的事，這有點像童話故事般美好。」

大谷翔平何時可以回歸投手丘，一直是球迷相當關注的焦點，而且很可能會在季後賽的關鍵時刻登板。Roberts強調，目前來看，大谷在季後賽登板的可能性非常低，但這不代表完全沒有機會。

道奇投手陣容隱憂　大谷成關鍵變數

目前道奇隊的先發與後援陣容皆有隱憂，大谷如果能在季後賽中登板，無疑是對隊伍的極大助力。儘管如此，Roberts再次澄清：「我只是在回答一個可能性問題，任何事情都有可能發生，但要說他能在10月季後賽投球，機率真的非常低。」

投手教練Mark Prior表示：「大谷的情況比較特殊，我們無法確定具體狀況。不過，根據他目前進行牛棚練投的次數來看，至少還需要2到3週才能討論是否能讓他登板，當然，時間也有可能會提前。」

Roberts再次強調：「如果大谷要在季後賽登板，這不僅是個人的決定，還需要整個球隊的共識，我們必須在充分考量風險與回報後，做出最合適的安排。」

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