大谷翔平季後賽復出投球？ 教頭曝一切皆可能　道奇爭冠秘密武器

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日籍二刀流好手大谷翔平準備迎來大聯盟生涯首次的季後賽，至於「投手大谷」有無機會在季後賽復出引起熱議。針對大谷是否有機會在季後賽登板，洛杉磯道奇總教練Dave Roberts表示：「任何事情都有可能發生。」這番話也引發外界對大谷在季後賽施展二刀流的期待，成為道奇爭冠的秘密武器。Roberts在接受《MLB Network》訪問時提到，「我一直認為應該保留一些彈性，對任何可能性保持開放。如果情況合適，大谷的身體狀況等多項條件都滿足了，那會是一件很棒的事，這有點像童話故事般美好。」大谷翔平何時可以回歸投手丘，一直是球迷相當關注的焦點，而且很可能會在季後賽的關鍵時刻登板。Roberts強調，目前來看，大谷在季後賽登板的可能性非常低，但這不代表完全沒有機會。目前道奇隊的先發與後援陣容皆有隱憂，大谷如果能在季後賽中登板，無疑是對隊伍的極大助力。儘管如此，Roberts再次澄清：「我只是在回答一個可能性問題，任何事情都有可能發生，但要說他能在10月季後賽投球，機率真的非常低。」投手教練Mark Prior表示：「大谷的情況比較特殊，我們無法確定具體狀況。不過，根據他目前進行牛棚練投的次數來看，至少還需要2到3週才能討論是否能讓他登板，當然，時間也有可能會提前。」Roberts再次強調：「如果大谷要在季後賽登板，這不僅是個人的決定，還需要整個球隊的共識，我們必須在充分考量風險與回報後，做出最合適的安排。」