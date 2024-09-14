人物／曾妍潔當過模特兒被封「平鎮林志玲」　選議員狂秀長腿辣照

我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲涉嫌圖利遭羈押，國民黨台北市議員鍾小平過去曾力挺柯文哲，如今卻狂爆料，國民黨桃園市議員詹江村說，鍾小平是因想追民眾黨美女參選人曾妍潔不成，才惱羞成怒遷怒民眾黨。曾妍潔是模特兒出身，2022年代表民眾黨參選桃園市議員，但僅獲5千多票，並未當選。今年45歲、身高177公分的曾妍潔，曾念過建築與環工，專業是建築與能源，也曾當過業餘模特兒、車展皇后。她在民眾黨內被暱稱「平鎮林志玲」，不過她自己認為身材較「大」，綽號叫「大姸」。她透露學生時會當模特兒，是大學時撿了上百隻流浪狗，為要醫治浪浪們皮膚病，看到車展選美有3萬元獎金就跑去參選，結果獲得第一名，並短暫當了平面模特兒，後來為了要專心攻讀博士學位，2016年後到北科大擔任專案助理教授，就離開了模特兒行業。2年前參選議員時，她為了能在藍綠夾擊中出線，還大方擺拍展現好身材，不只露出修長美腿，還解開扣子、露出「深V事業線」，最後躺在地上深直腳擺出 「倒掛金鉤姿勢」，嬌喊「跟著妍潔一起愛平鎮、愛台灣 ！」因為身材火辣、美照太多，國民黨桃園市議員詹江村還把曾妍潔大長腿照片貼上臉書示警表示，「這是要叫跟她同選區的人怎麼選啦！」還直接點名同黨的舒翠玲，「看來妳要加油了！」不過曾妍潔最後並未當選，成了落選頭。去年6月國民黨台北市議員鍾沛君遭名嘴朱學恒強吻，曾妍潔說，朱學恒很有才華，也幫助過她，所以她很難跟朱學恒切割，不過她能感同身受，因為她也曾被性騷擾，犯人還是大家的偶像，但事後對方也有來解釋和道歉，她也試著去放下這件事，「因為不想讓有才華的人因為一時糊塗失去舞台」。曾妍潔雖力挺柯文哲，不過民眾黨將前總統陳水扁醫療小組發言人陳昭姿列不分區第三，她也痛批，說好要一起推翻藍綠高牆，擊潰貪腐萬惡的執政黨，「很遺憾地，11月我看到代替我們家5位優秀不分區立委的是某扁跟某輝的人還吵著要特赦，試問這誰能接受？說好的反貪腐呢？不是說民進黨比國民黨更爛嗎？」還揚言政黨票要跑票。