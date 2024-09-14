莫蘭蒂後最強中秋颱風？中國：貝碧佳16日或在浙江、江蘇沿海登陸

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今年第13號颱風「貝碧佳」（Bebinca，中國打貝碧嘉），持續朝日本沖繩、中國沿海方向前進，目前看來雖然不會登陸台灣，但外圍環流仍會有所影響。而中國氣象單位也警告，貝碧佳不排除於16日凌晨至上午，在浙江台州到江蘇啟東一帶沿海登陸，可能成為繼「莫蘭蒂」後、登陸中國最強的中秋颱風，預計還將深入內陸。綜合中媒報導，貝碧佳以每小時30至35公里的速度向西北方向移動，強度逐漸增強，14日夜間穿過琉球群島移入東海東部海面，15日上午逐漸轉向西偏北行，向東沿海靠近，並將於16日凌晨至上午，在浙江台州到江蘇啟東一帶沿海登陸，之後強度便會逐漸減弱。報導提到，由於登陸點存在較大不確定性，後續影響也會有明顯差異，如果登陸點在浙江中北部，對上海造成風雨影響顯著；如果登陸點在浙江南部，對上海的影響將風大於雨。目前看來，15日浙江東部將有大雨，16日浙江、福建北部、江西北部、安徽南等地大到暴雨，登陸中心附近有大暴雨。 貝碧佳登陸後也將一路西行深入內陸，17日開始，湖南、湖北都將陸續出現強降雨。報導也指出，上一個在中秋前後登陸中國、並造成巨大影響的颱風，是2016年的「莫蘭蒂」颱風，莫蘭蒂於2016年9月15日（中秋節當天）凌晨，在廈門沿海登陸，登陸後一路北上，風雨雲系波及福建、廣東、江西、浙江、上海、江蘇等11個省市，多地狂風大作，暴雨成災。中國氣象單位提醒，從目前預報來看，貝碧佳或將成為莫蘭蒂之後，中秋假期登陸中國的最強颱風，又臨近天文學大潮，浙江、福建沿海地區還需警惕高水位風暴潮。雖然颱風路徑還有變數，不過呼籲南方內陸省份的民眾，也應關注颱風動態，尤其是貝碧佳登陸並深入內陸帶來的強降雨。