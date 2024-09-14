不二糕餅不爽了！網爆蛋黃酥包蟑螂被告　最慘下場、爆料3原則曝

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▲不二糕餅近日被爆料蛋黃酥內有包蟑螂，結果爆料者反陷入造假疑雲，也被業者提告。（圖／翻攝自臉書社團「爆料公社二社」）

▲台中市食安處隨機抽查檢視「不二糕餅」蛋黃酥，未發現異物或蟲體。（圖／台中市政府提供）

▲不二糕餅對於爆料網友的9點聲明，再度發出最新聲明稿，表示事件已經進入司法程序，不再透露相關細節。（圖／不二糕餅提供）

台中知名排隊名店「不二糕餅」近日遭網友踢爆，吃蛋黃酥吃到蟑螂，一開始業者發出聲明表示「如此大的異物包入蛋黃酥內的機率很低」，結果爆料網友又發聲明指出「店家只說機率很低，沒說機率是0」，結果該舉動惹到不二糕餅，最新聲明將直接提告該爆料網友，並強調「個案發生機率為0」。回顧該事件，一開始是一名蔡姓網友在臉書爆料公社貼文指出，；後續不二糕餅聯繫到當事人，並且發出聲明，沒想到隔日深夜，蔡姓網友又發布9點聲明，並公開商品來源是家人與自己的朋友所送；然而在網路上講話可不能口無遮攔，據《壹蘋新聞網》報導，律師張育嘉就表示，如果網友被逮到「爆料不實」的話，張育嘉提到，消費者在網路爆料之前，一定要先做好三招自保，對於這次風波，不二糕餅最新聲明也提到，「，不二糕餅不僅僅在自身品質要求極高之外，也善盡良善社會責任，無論任何指責，第一時間往往都是自省，而不是指責他人。」不二糕餅說：