不二糕餅不爽了！網爆蛋黃酥包蟑螂被告　最慘下場、爆料3原則曝

台中知名排隊名店「不二糕餅」近日遭網友踢爆，吃蛋黃酥吃到蟑螂，一開始業者發出聲明表示「如此大的異物包入蛋黃酥內的機率很低」，結果爆料網友又發聲明指出「店家只說機率很低，沒說機率是0」，結果該舉動惹到不二糕餅，最新聲明將直接提告該爆料網友，並強調「個案發生機率為0」。對此，律師張育嘉也表示，如果爆料不實恐怕會面臨刑責，且被要求賠償，民眾如果要上網爆料一定要學會自保3原則。
不二糕餅「蛋黃酥包蟑螂」事件始末！業者不爽開告網友
回顧該事件，一開始是一名蔡姓網友在臉書爆料公社貼文指出，家人吃不二糕餅蛋黃酥時吃到蟑螂並附圖，隨後網友質疑蟑螂太過乾淨，討論貼文真實性；後續不二糕餅聯繫到當事人，並且發出聲明，表示對方說詞反覆，並且拿不出購買單據，且稱蛋黃酥及蟑螂屍體已經丟棄，不過雙方對話紀錄與錄音檔均有保留，若是出現誣陷、造假的情況，也將尋求法律途徑，不排除提告。
沒想到隔日深夜，蔡姓網友又發布9點聲明，直接表示「新聞報導店家只說大的異物包入蛋黃酥機率很低，沒說機率是0」並公開商品來源是家人與自己的朋友所送；結果此舉引爆不二糕餅業者不滿，再度發聲明反擊，痛批蔡姓網友以文字遊戲擾亂視聽，強調「此個案發生機率為0」，此案委託律師進入司法程序（提出告訴）。
網路發言爆料自己小心！最重懲處、自保三招一次看
然而在網路上講話可不能口無遮攔，據《壹蘋新聞網》報導，律師張育嘉就表示，如果網友被逮到「爆料不實」的話，業者可以依照《刑法》加重誹謗罪提告，下場為2年以下有期徒刑、拘役或3萬元以下罰鍰，同時可以針對業者商譽受訓部分要求賠償。
張育嘉提到，消費者在網路爆料之前，一定要先做好三招自保，第一，要準備好發票等購買憑證以及釐清購買時間地點；第二，將吃剩的食物裝袋封存，並且向市府衛生單位檢舉；第三，如果身體出現不適，就醫診斷證明也非常重要。
蛋黃酥包蟑螂機率是0！不二糕餅不再回應事件細節
對於這次風波，不二糕餅最新聲明也提到，「蛋黃酥內餡包入完整蟑螂的機率為0，不二糕餅不僅僅在自身品質要求極高之外，也善盡良善社會責任，無論任何指責，第一時間往往都是自省，而不是指責他人。」
不二糕餅說：「昨天已經有許多網友點出蔡姓網友不合理疑點，為避免過度公審，公司選擇用比較委婉的方式澄清，沒想到蔡姓網友以玩文字遊戲方式擾亂視聽，故再次聲明，此個案發生機率為0。」目前案件已經進入司法程序，後續不再回應相關細節。
我是廣告 請繼續往下閱讀
回顧該事件，一開始是一名蔡姓網友在臉書爆料公社貼文指出，家人吃不二糕餅蛋黃酥時吃到蟑螂並附圖，隨後網友質疑蟑螂太過乾淨，討論貼文真實性；後續不二糕餅聯繫到當事人，並且發出聲明，表示對方說詞反覆，並且拿不出購買單據，且稱蛋黃酥及蟑螂屍體已經丟棄，不過雙方對話紀錄與錄音檔均有保留，若是出現誣陷、造假的情況，也將尋求法律途徑，不排除提告。
沒想到隔日深夜，蔡姓網友又發布9點聲明，直接表示「新聞報導店家只說大的異物包入蛋黃酥機率很低，沒說機率是0」並公開商品來源是家人與自己的朋友所送；結果此舉引爆不二糕餅業者不滿，再度發聲明反擊，痛批蔡姓網友以文字遊戲擾亂視聽，強調「此個案發生機率為0」，此案委託律師進入司法程序（提出告訴）。
網路發言爆料自己小心！最重懲處、自保三招一次看
然而在網路上講話可不能口無遮攔，據《壹蘋新聞網》報導，律師張育嘉就表示，如果網友被逮到「爆料不實」的話，業者可以依照《刑法》加重誹謗罪提告，下場為2年以下有期徒刑、拘役或3萬元以下罰鍰，同時可以針對業者商譽受訓部分要求賠償。
張育嘉提到，消費者在網路爆料之前，一定要先做好三招自保，第一，要準備好發票等購買憑證以及釐清購買時間地點；第二，將吃剩的食物裝袋封存，並且向市府衛生單位檢舉；第三，如果身體出現不適，就醫診斷證明也非常重要。
蛋黃酥包蟑螂機率是0！不二糕餅不再回應事件細節
對於這次風波，不二糕餅最新聲明也提到，「蛋黃酥內餡包入完整蟑螂的機率為0，不二糕餅不僅僅在自身品質要求極高之外，也善盡良善社會責任，無論任何指責，第一時間往往都是自省，而不是指責他人。」
不二糕餅說：「昨天已經有許多網友點出蔡姓網友不合理疑點，為避免過度公審，公司選擇用比較委婉的方式澄清，沒想到蔡姓網友以玩文字遊戲方式擾亂視聽，故再次聲明，此個案發生機率為0。」目前案件已經進入司法程序，後續不再回應相關細節。