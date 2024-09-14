「人人好餐飲商學苑」首創陪跑制　 避開創業路上絆腳石

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▲人人好餐飲商學苑院長蔡文旗（左）與執行長呂子譽攜手服務超過300個品牌。（圖／記者金武鳳攝，2024.9.14)

▲「人人好餐飲商學苑」首創陪跑制，市場第一家，13日正式開幕。（圖／人人好提供）

▲「人人好餐飲商學苑」13日在台中美術園道舉辦開幕式，吸引許多有意創業者參加。（圖／記者金武鳳攝，2024.9.14)

創業當老闆是很多人的夢想！根據資料統計，2023年台灣餐飲業業績創下新高，達到1兆元市場規模，餐飲業成為時下年輕人創業首選。只是創業維艱，創業一年就倒閉的機率高達9成，因此中台灣首創「教練陪跑」制度的「人人好餐飲商學苑」，以3年存活高達83%的業績目標創立，今日舉辦開幕儀式，吸引許多有意創業者參加。「人人好餐飲商學苑」院長蔡文旗表示，餐飲業是時下年輕人、二次就業族群的首選，但在創業與經營上的真實數據，其實相當殘酷。據根據經濟部中小企業處創業諮詢服務中心統計，在創業第1年就倒閉的機率高達90%，在5年內陣亡的比例更高達99%，而創業超過5年的企業僅有1%。對於想財富自由的創業小白來說，找一間具備規模與經驗的學苑，不僅能提升存活率，也能直接汲取經驗，避開創業路上的絆腳石，「人人好餐飲商學苑」的課程，以客製化、各別抓出品牌特色，並替創業者核心主軸訂定開始、整合一條龍的服務。蔡文旗說，「人人好餐飲商學苑」是市場第一家，以提高小型餐飲、攤車經濟「創業成功率」為辦學目標。不只教學與培訓，更手把手帶著學員，獨創的陪跑制度，也從大數據面引分析，虛實整合下從台灣出發，展望亞洲並放眼全世界。「人人好餐飲商學苑」團隊都在餐飲品牌業界縱橫超過20餘年，院長蔡文旗、執行長呂子譽攜手，服務超過300多個品牌。包含知名連鎖手搖飲「茶湯會」、素食界翹楚「熱浪島」、韓國品牌「Isaac」吐司。課程將由四大面向切入，包含餐飲技術培訓（餐飲製程、食譜衍生、定價策略、店面販售技巧）、營運管理教育（創業流程、財務思維、獲利關鍵、提升來客流量）、獨創顧問陪跑計劃（品牌籌備、資源整合、行銷建議、營運獲利檢視）到連鎖加盟發展（總部建構、團隊建置、目標規劃、未來發展方針）。蔡文旗院長表示，當初創立學苑的初衷，其實就是2022年時疫情很嚴重，經濟部商業司找團隊輔導餐飲業轉型，團隊看到很多小型餐飲業是1人公司，不然就是夫妻2人合力打拼，相較於大型連鎖業，微型創業者是最需要資源支援的一群，所以『人人好餐飲商學苑』的建構就油然而生。」執行長呂子譽舉例，餐飲業是台灣經濟活動的重要支柱之一，以周遭的工作者平均薪資4萬元計算，以50萬元為啟動資金小額創業最多，攤車、小餐車，一樣的工時，但卻能將原本的4萬元收入增加到8～12萬元。創業需要勇氣與運氣，但呂子譽認為，經驗傳承大數據能讓創業者少走彎路，所以教學理念也有4項，包含「一切聽得懂」，授課老師都是找市場上實戰型的人才，不講術語；「一定學得會」採小班制、每期課程皆提供無限次複訓；「一同往前走」就像體制內學校，採學長姊學弟妹制，創業要靠朋友，也透過學院讓人脈資源整合最大化，最後則是「一起做得大」各路實戰型的顧問陪跑，帶品牌從台灣發展到海外提高創業成功率。