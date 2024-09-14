人物／鍾小平曾是籃壇明星神射手　二度紙條傳情高嘉瑜都慘遭打槍

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民眾黨主席柯文哲涉嫌圖利遭羈押，國民黨台北市議員鍾小平過去曾力挺柯文哲，如今卻狂爆料，國民黨桃園市議員詹江村說，鍾小平是因想追民眾黨美女參選人曾妍潔不成，才惱羞成怒遷怒民眾黨。鍾小平過去也曾傳簡訊給美女等級的民進黨前立委高嘉瑜，但亂槍打鳥的方式，都沒成功過。今年62歲的鍾小平，年輕時曾是籃壇明星，1988年就讀中國文化大學時，獲選大專籃球聯賽大學明星隊球員。1992年6月鍾小平在全國夜大杯籃賽對上逢甲大學，還投進16記三分球，創下全國個人單場三分球最高紀錄，隔年又單場投進17記三分球，再度改寫紀錄。大學畢業服完兵役後，鍾小平就積極參與公眾事務，1993年首度參選台北縣議員就當選，之後又轉戰台北市議會，但在2002年落敗未連任，2010年才又當選議員連任迄今。但從政多年的鍾小平，卻始終維持單身。2015年，前立委郭正亮爆料，在上節目時看到鍾小平傳紙條向高嘉瑜要電話，但鍾小平解釋，是要討論市政，高嘉瑜也直接公開打槍，「我跟鍾小平是絕無可能。」隔年當時的市議員童仲彥又爆料，鍾小平傳紙條給高嘉瑜。高嘉瑜當時表示，鍾小平當時突然走到她後面，拍她肩膀還靠到她頭髮旁邊，問她是不是跟當時的市議員何志偉穿情侶裝，讓她「餘悸猶存」。2022年，鍾小平又狂傳訊息給曾妍潔，對話訊息還曝光，直言「喜歡妳」、「想妍妍」，讓人傻眼。鍾小平情場飄忽不定，政黨傾向同樣也跳來跳去。他從政時是新黨，之後改用無黨籍參選都落選，才又加入國民黨。但他為了參選立委，卻又不惜退黨，並轉而投靠民眾黨，力挺柯文哲參選總統。2022年，他循同舟計畫重回國民黨，但2024年參選立委落敗，如今又與民眾黨撕破臉。詹江村直言，鍾小平就是求愛不成才遷怒。