投手大谷重開機！有望飆破165公里個人最速　神秘手術助球速飆升

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隨著季後賽臨近，洛杉磯道奇隊日籍二刀流大谷翔平的投球狀態成為焦點，特別是在他進行肘部韌帶修復手術後，傷勢復原狀況備受關注。如果復原進度一切順利，總教練Dave Roberts不排除讓大谷在季後賽登板復出的可能性，而且術後球速有望突破個人165公里新高。大谷翔平因手肘開刀本季專職打者，開季至今已經轟出47支全壘打，創下單季個人新高，同時累計48次盜壘成功，有望達成史無前例的「50轟50盜」壯舉。此外，大谷手肘的復原情況也備受矚目，日前大谷進行術後以來的第5次牛棚練投，球數來到新高的20球。大谷所採取的手術與Tommy John手術（尺骨附屬韌帶重建術）不同，採用的是一種手肘韌帶強化的混合手術。儘管此類手術案例不多，但過去有投手在術後第一年球速有明顯提升，例如坦帕灣光芒Drew Rasmussen，他在今年8月傷癒復出後，他速球球速較手術前提升約3公里，球速最快達到157公里。類似的情況也發生在底特律老虎隊的日籍投手前田健太身上，他的球速在手術後從145公里提升到147公里。這種混合手術不僅加快了恢復時間，還能幫助投手回到手術前的球速水平，甚至進一步突破。對於大谷翔平而言，復出後球速是否提升是外界關注的重點之一，且他還有可能在季後賽中登板。此外，明年3月舉行的日本海外開幕戰，當大谷代表道奇對陣小熊時，他有望投出比術前更快的速球，甚至挑戰個人165公里的最快紀錄。