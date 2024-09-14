麻辣火鍋熄燈再+1！榴槤吃到飽「辛巴適」只營業到9/22　撤出台北

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▲辛巴適台北店開在信義區松壽路的「ATT 4 FUN 信義店」，熄燈前正推出秋蟹吃到飽活動。（圖／翻攝辛巴適臉書）

台北信義區麻辣鍋相繼宣布熄燈，乾杯集團旗下麻辣火鍋品牌「麻辣45」6日才因台北本店房租即將到期，表示10月14日將正式歇業。現又傳出另一連鎖麻辣火鍋店「辛巴適」，本為人氣吃到飽餐廳，竟無預警宣布歇業，全台僅剩4門市，營業只到9月22日。「辛巴適」是2019年在澎湖創立的四川風味火鍋店，從澎湖紅到台灣本島，主打麻辣火鍋吃到飽，最低價只要799元起，就能享用安格斯黑牛吃到飽，甚至首創台灣第一家「榴槤火鍋吃到飽」。辛巴適原本在全台共有5間門市，除台北外，皆名為「巴適」，而台北店則是開在信義區松壽路的「ATT 4 FUN 信義店」，沒想到台北唯一1間如今要歇業，歇業之前還舉辦「秋蟹吃到飽」，菜色包含東澳藍蟹、東澳三點蟹，另有澎湖小管等海鮮，店家來推出有升級秋蟹吃到飽的，將免費再招待一隻松葉蟹。辛巴適在臉書證實，因台北ATT店合約到期，將於9月22日熄燈，感謝消費者1000多個日子的支持。由於辛巴適在台北僅有1間，如今將熄燈，且業者坦言1年內沒有在台北擇址另開的打算，因此顧客想再吃到辛巴適，可到林口店、新竹店、台南店、澎湖店門市用餐。