不只「想妍妍」！學姐黃瀞瑩加碼爆料　鍾小平奪命連環扣要求1事

我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲涉嫌圖利遭羈押，國民黨台北市議員鍾小平過去曾力挺柯文哲，如今卻狂爆料，國民黨桃園市議員詹江村說，鍾小平是因想追民眾黨美女參選人曾妍潔不成，才惱羞成怒遷怒民眾黨。民眾黨台北市議員黃瀞瑩也爆料，曾被鍾小平奪命連環扣。根據《中時新聞網》報導，「學姐」黃瀞瑩說，去年立委選舉，鍾小平找民眾黨合作，希望可以幫忙站台，結果鍾小平在某一天就瘋狂打電話給她，從晚上8點開始，8點01分問文宣OK嗎？8點47分又打一通電話，8點48分又說文宣不反對就發送了喔？讓黃瀞瑩內心驚呆自問，「啊？什麼？不反對就發送？」中間有一次雙方通了電話，黃瀞瑩跟鍾小平表明，希望文宣不要發送，也沒有要站台的意思，跟他表達難處，希望不要為難。結果鍾小平說「不行啦，一定要幫我站台，如果不幫忙站台，就怎樣怎樣」。黃瀞瑩感嘆，去年選舉是鍾小平如何希望民眾黨可以去幫忙站台，現在又是怎樣對待民眾黨，可受大家公評 ！