中秋節全台天氣出爐！專家喊：颱風買一送二　葡萄桑有雙胞胎兄弟

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▲今（14）日貝碧佳颱風逐漸影響琉球海面，受到它外圍環流影響，今天新竹以北到東北角整天都有短暫雨發生機會。（圖／中央氣象署提供）

▲下週一至下週二中秋節，水氣增加，東半部、恆春半島、大台北有短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨。（圖／中央氣象署提供）

今（14） 日貝碧佳颱風逐漸影響琉球海面，受到它外圍環流影響，今天新竹以北到東北角整天都有短暫雨發生機會。下週三（18日）後數值模式預報有兩個颱風形成，為熱帶性低氣壓TD16及TD17，下週不排族有雙颱生成，會不會影響到台灣，下週一（16日）是觀察重點。氣象專家林得恩發文指出，「颱風恐買一送二」，目前南海至菲律賓東方海面仍為一個大低壓帶壟罩當中，大氣環境相當不穩定，也是提供非常有利於熱帶擾動天氣系統發展的溫床。今、明2日，模式模擬結果顯示，陸續就有熱帶性低氣壓TD16及TD17生成的訊號，且強度都有再增強為颱風的趨勢，下週一（9/16）是個觀察的重點時間。而貝碧佳颱風，今晨於臺北東方1300公里的海面上，繼續朝西北西轉西北方向前進，距離臺灣愈來愈遠；預估，今日將從琉球附近海面通過，下週一（9/16）就會進入中國大陸上海一帶，對我臺灣的天氣沒有直接影響。天氣風險分析師廖于霆則表示，今（14）日貝碧佳颱風逐漸影響琉球海面，受到它外圍環流影響，今天新竹以北到東北角整天都有短暫雨發生機會，但沒下雨的時候還可見到陽光。中部地區今日只有山區有短暫雨午後雨的機會，平地天氣相對良好，多雲到晴。南部地區上半天多雲時晴偶飄雨，下半天有明顯的午後雷陣雨，有短時較大雨勢發生機會，請留意。東半部地區上半天多雲，下半天山區也會有午後雷陣雨。氣溫方面，因為各地雲量較多，各地高溫都在攝氏32至34度，較前幾天有所下降，對健康的壓力可以比較舒緩一些。貝碧佳颱風移動速度快，這兩天在琉球到東海一帶活動，週日颱風進入東海之後，台灣附近水氣減少，禮拜天僅苗栗以北有短暫陣雨，南部山區的午後雨也會因為風向轉變而活動規模縮減。在沿海風浪方面，北部東北部風浪較大，週六北部東北部沿海浪高1-2公尺，到了週日會增強到2-3公尺。廖于霆表示，下週一到週二中秋節，台灣受偏東風影響，東半部雲量較多偶有短暫雨，西半部天氣晴時多雲，南部山區午後短暫雷陣雨，賞月的話還是以西部較合適。白天各地氣溫偏高，可以來到攝氏34-35度，夜晚攝氏27-28度，在城市中仍感悶熱。下週三之後天氣變數較大，因為數值模式預報有兩個颱風形成，雖不直接侵台，但都在台灣附近活動，受到颱風外圍環流影響，台灣降雨可能增多。不過因為連熱帶性低氣壓都還沒形成，現在就斷定颱風路徑言之過早，未來還有變數，要再每天觀察預報變化。